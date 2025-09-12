D'Alma, a la conquista musical de la Plaza Mayor: «Tenemos la mente muy abierta para la fusión»

Valladolid también tiene su escena de flamenco fusionado con estilos diversos. Y una de sus agrupaciones más relevantes es D'Alma. Además de haber sido ... músicos acompañantes de grandes figuras de la música nacional, D'Alma es también una formación de recursos propios que próximamente lanzará su primer disco. La fusión y la conexión con el público son sus prioridades. Y lo demostrarán este viernes, de las 20:00 horas en la Plaza Mayor.

-Hay algunos que se piensan que son un grupo tributo a un famoso cantante solitsta…

-(Risas) No. Lo de D'Alma viene porque nosotros lo que hacemos es desde el alma. Intentamos transmitir… eso es lo más importante. Si no transmites, no tienes nada que hacer. Nosotros, como siempre, ponemos la carne en el asador e intentamos exponer y abrir nuestro corazón al cien por cien. De ahí este nombre.

-Forman parte de un cartel muy completo para los seguidores del flamenco y de la fusión…

-Está guay compartir escenario con Rosario y con La Familia Camarón. Creemos que va a ser muy divertido para la gente. Hay gente que nos pregunta si nos impone este cartel, pero nosotros estamos acostumbrados a tocar con gente muy grande. Hemos sido músicos de gente como Arturo Pareja Obregón, José Soto o Estrella Morente en otras capitales españolas, así que estamos acostumbrados. Por supuesto, ahora tocamos en la plaza de nuestra ciudad y además, siendo nuestra banda, con nuestros músicos y nuestros vocalistas principales, eso nos da mucha alegría.

-¿Cómo definen su estilo?

-Nuestras raíces vienen del flamenco más jondo porque, para nosotros, eso es lo más serio. Pero tenemos una mente super abierta en lo musical. Nos gusta adaptarnos a estilos y enriquecernos con ellos. Nuestras letras van sobre el amor, el desamor, la alegría, la pena, los amigos… todo lo que pasa en la vida.

-¿Alguna pista para el concierto de este viernes?

-Lo hemos preparado con mucha seriedad, dándole la gran importancia que tiene. Es una gran responsabilidad actuar ante 15.000 o 20.000 personas, tal como se prevé. Como queremos dar un buen sabor de boca al público, tocaremos nuestros temas y también canciones conocidas para que la gente se lo pase fenomenal.

-¿Algún proyecto para este otoño-invierno?

-Uno de ellos es sentarnos y comenzar a componer más. Tenemos idea de grabar algún single y poder ir subiendo canciones poco a poco. Queremos que el público absorba bien nuestra música y puede continuar disfrutándola y haciéndola suya.