El público sostiene en volandas a James Blunt, que se lanzó a las primeras filas.

El público sostiene en volandas a James Blunt, que se lanzó a las primeras filas. Carlos Espeso

James Blunt sale en volandas del público en su concierto de Valladolid

El cantante británico conquista la Plaza Mayor con su repertorio de canciones románticas y una entrega absoluta trufada de sentido del humor

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:38

No han pasado cinco minutos de concierto y James Blunt ofrece ya, de entrada, lo que muchos estaban esperando y pensaban que no llegaría hasta ... el final. El músico británico ha salido hace un ratito al escenario, casi a hurtadillas, mientras suenan los primeros acordes de 'High', canción que coquetea con la idea de los amaneceres en este inicio de actuación. «Pensé que había nacido para una noche sin fin hasta que brillaste», dice una de esas estrofas que podrían ser estado de Whatsapp o tacita Mister Wonderful. En fin, que justo después, de forma inesperada, cuando nadie intuía que apareciera tan pronto, como un Gordo tempranero el 22 de diciembre, como un arrastre de salida en el julepe, comienza a sonar 'You're beautiful'. «My life is brilliant», canta James Blunt y un enorme suspiro invade la Plaza Mayor. «Ohhhhhh». Hasta el conde Ansúrez se pone pastelón cuando llega ese estribillo de agudos imposibles que es mejor que solo aborde el cantante original.

