«Es un orgullo que Camarón siga siendo el más grande para mucha gente»

Rocío, Gema y Luis han heredado el flamenco de quien, para una gran mayoría, es el artista más grande del género: Camarón de la Isla. ... 33 años después de la muerte del genio, tres de sus hijos continúan el legado artístico bajo el nombre de Familia Camarón. Tras lanzar 'Capitán de mis sueños' en 2021 con canciones de su padre y un tema propio, Familia Camarón continúan de escenario en escenario celebrando un repertorio inmortal. Este viernes 12 son protagonistas de la música de la Plaza Mayor (21:15 horas) antes del concierto de Rosario Flores. Luis Camarón Monge contesta a las preguntas antes del concierto.

-¿Cómo surge la idea de homenajear a su padre creando esta agrupación musical?

-Teníamos muchas ganas de hacer algo así. Para empezar, hicimos el primer disco a modo de homenaje y con una canción que compuso mi hermana que se llama 'Capitán de mis sueños'. Nos pareció tan bonito el título que decidimos llamar así al disco. Tengo que decir que yo no hacía mucho caso a mi hermana porque nunca había compuesto, pero cuando lo escuché me pareció muy bueno y nos motivó mucho.

-¿No les intimidan las opiniones que puedan tener los puristas del flamenco, siempre tan críticos?

-No nos importa. Mucha gente canta canciones de nuestro padre. Nosotros las hemos hecho a nuestra manera y, evidentemente, con muchísimo respeto al ser nuestro propio padre. Además, ha participado en el disco muchísima gente que tocó y grabó con mi padre en su día, como Jorge Pardo, Tino Di Geraldo, Israel…

-¿Cómo es este homenaje en directo?

-Vamos nosotros tres con unos grandes músicos y con Diego Amador, que es un grande, y que es un orgullo para nosotros que esté en este proyecto, ya que ha trabajado con mi padre y con grandes de todo el mundo.

-¿Qué mejores recuerdos tienen de su padre?

-Yo tenía 12 años cuando falleció, pero aún así en lo emocional y en lo personal tenemos grandísimos recuerdos. Para mucha gente es el mejor del mundo y eso nos daba, entonces y ahora, mucha felicidad.

-¿Tiene mucha agenda la Familia Camarón?

-Sí. En octubre tenemos conciertos en Francia y ya tenemos primeras fechas de gira para el año que viene.