La Junta manda Segovia a la cola regional de las inversiones del próximo año

Los 103,2 millones de euros que suman todas y cada una de las partidas contenidas en el capítulo sexto del proyecto de Presupuestos Generales ... de la Comunidad de Castilla y León suponen un incremento de la apuesta inversora en la provincia con respecto a las cuentas prorrogadas de 2024, vigentes en el presente ejercicio que encara su trimestre final. Sin embargo, si Segovia se compara con resto de territorios vecinos de la región, ve cómo queda relegada a la cola. Soria y Ávila, que se sitúan justo por encima en esta clasificación de los montantes económicos más abultados cuantificados en términos absolutos, contantes y sonantes, captan cada una de ellas una asignación que supera los 103,9 millones de euros.

Un puesto más arriba se encuentra Zamora, que para el curso próximo, si el Partido Popular (PP) logra aprobar y sacar adelante sus planes presupuestarios, recibirá casi 108 millones. Si se continúa escalando en esta particular tabla de las inversiones por provincias, la brecha se abre y la diferencia se agranda. Palencia obtiene 151,5 millones de euros, mientras que las partidas destinadas a proyectos y actuaciones a desarrollar en Salamanca se alzan hasta superar los 153 millones.

Por encima, Valladolid ocupa el tercer escalón del podio. La inversión total si se suman las cuantías destinadas por las consejerías y por las sociedades, empresas y fundaciones públicas que dependen de la Junta de Castilla y León crece hasta los 160,7 millones de euros. La 'medalla de plata' de las inversiones proyectadas por el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco es para Burgos. Los planes del Gobierno autonómico elevan las asignaciones hasta los 176 millones. Y a la cabeza de las nueve provincias de la comunidad autónoma, León, donde el montante consignado se dispara hasta superar los 285 millones de euros.

Los menores aumentos con respecto a las cuentas de 2024 los registran Valladolid y Soria; y los que más crecen son Palencia y Burgos

En lo que Segovia sale mejor parada es en la comparación interpretada en términos relativos. Es decir, si la lectura se concentra en los porcentajes de variación que arrojan los caudales inversores programados en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León de cara al año que viene con respecto a las cuantías gestionadas por la Administración regional en la contabilidad prorrogada de 2024. El 34,9% de incremento registrado entre los 76 millones de euros de hace dos años y los 103,2 millones previstos para 2026 por la Junta la sitúan en mitad de tabla.

Los mayores impulsos inversores se localizan en Palencia y Burgos, son subidas del 69,8% y del 65,1%. Le siguen Ávila y Salamanca, territorios que recibirían un 42,2% y un 35,1% más que en las cuentas que siguen a día de hoy en vigor. El quinto lugar es para la provincia de Segovia, y por debajo se encuentran los incrementos de las inyecciones planeadas para Zamora (30,7%); León (25%); Soria (17%), y Valladolid (16,7%).

Urbanización del hospital

En un vistazo a los proyectos y actuaciones que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tiene contemplados con sus correspondientes partidas, se echan en falta montantes más generosos en, por ejemplo, la nueva infraestructura hospitalaria, para que hay prevista una asignación el año que viene por parte de la Consejería de Sanidad de 399.838 euros. La ampliación del actual complejo asistencial, el único con el que cuenta la provincia de referencia en el sistema público, dispuso en los presupuestos de 2024 de una inyección de 300.000 euros por parte del departamento que encabeza el consejero Alejandro Vázquez; pero que añadía otros 2,5 millones de euros, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), para la urbanización de la futura ampliación y la creación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid.

Esas obras han concluido a lo largo de los últimos meses y la inversión millonaria que figuraba en el plan presupuestario de hace dos años se ha caído de la lista de partidas destinadas a la provincia de Segovia para la anualidad 2026.

Asimismo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que hace dos años aportó una asignación conjunta superior a los siete millones de euros, en los presupuestos que ha presentado la Junta esta semana encoge la cuantía a inyectar el ejercicio próximo y la deja en 1,2 millones. La razón es que la Administración autonómica da por realizadas las obras de reforma y dotación de equipamiento en la Residencia Asistida, que en 2024 captaron más de cuatro millones de euros.

Las consejerías de Medio Ambiente, Familia e Igualdad de Oportunidades y Economía y Hacienda disminuyen sus asignaciones totales

De las ocho consejerías que conforman el árbol de la gestión de la Junta de Castilla y León, cinco suben su apuesta inversora en la provincia de Segovia. Una de las que la rebaja, además de Familia, es la de Economía y Hacienda, que hace dos años incorporaba el desarrollo del polígono de Las Mangadas, en Abades, una iniciativa que ha pasado impulsar Somacyl, tal y como recogen las cuentas de 2026, que asignan 4,2 millones de euros, siendo una de las intervenciones más potentes por el respaldo económico que recibe.

También disminuye el caudal procedente de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que pasa de gestionar 12,2 millones de euros como recogían los planes presupuestarios vigentes tras la prórroga del ejercicio 2024 a consignar algo menos de 10,1 millones.

Sanidad duplica su inversión

El resto de áreas de la administración ven crecer sus partidas totales. Así, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se lleva más de 13 millones de euros, lo que supone un aumento del 38%; Sanidad incrementa el importe global destinado a la provincia hasta los 9,3 millones de euros, cuando dos años atrás ese montante fue de 4,4 millones. El impulso de doblar la inversión conjunta lo da la construcción del centro de salud de Cuéllar, que capta 4,3 millones de euros, una infraestructura muy demandada y que, con el apoyo presupuestario, va a ver avances consistentes en 2026.

También crece algo el dinero para completar el anhelado centro de salud de Nueva Segovia, que para el ejercicio que viene, según el proyecto presentado por el Gobierno autonómico, cuenta con 1,7 millones de euros.

La propuesta de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital es más de dos millones más abultada en la contabilidad programada para el curso próximo. Pasa de 5,8 millones a 7,9 millones de euros en el cómputo total. Educación, por su parte, son la reactivación de la construcción del instituto de San Lorenzo, en la capital segoviana, también experimenta un repunte en lo que atañe a las inversiones proyectadas para 2026. Si hace dos años ese importe era de 10,2 millones de euros, en los planes que contempla esta consejería para el ejercicio que viene esa cantidad sube hasta los 11,5 millones.