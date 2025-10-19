El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del actual Hospital de Segovia tras la urbanización del entorno para su ampliación. Antonio Tanarro
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 2026

La Junta manda Segovia a la cola regional de las inversiones del próximo año

A pesar de que el total de las partidas reales aumenta, la provincia queda relegada al farolillo rojo, con proyectos por hacer como el nuevo hospital

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:13

Comenta

Los 103,2 millones de euros que suman todas y cada una de las partidas contenidas en el capítulo sexto del proyecto de Presupuestos Generales ... de la Comunidad de Castilla y León suponen un incremento de la apuesta inversora en la provincia con respecto a las cuentas prorrogadas de 2024, vigentes en el presente ejercicio que encara su trimestre final. Sin embargo, si Segovia se compara con resto de territorios vecinos de la región, ve cómo queda relegada a la cola. Soria y Ávila, que se sitúan justo por encima en esta clasificación de los montantes económicos más abultados cuantificados en términos absolutos, contantes y sonantes, captan cada una de ellas una asignación que supera los 103,9 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda
  2. 2

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson
  3. 3

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  4. 4

    El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid
  5. 5 Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid
  6. 6

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  7. 7 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  8. 8 El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?
  9. 9

    María Vetican: «Valladolid no me parece la ciudad más pet friendly, he estado en otras que le dan mil vueltas»
  10. 10

    El pionero vallisoletano de la meteorología estrena jardín y reconocimiento en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta manda Segovia a la cola regional de las inversiones del próximo año

La Junta manda Segovia a la cola regional de las inversiones del próximo año