Infografía del nuevo polígono de Las Mangadas, junto a la carretera que conecta Abades con Martín Miguel. El Norte

El nuevo polígono industrial de la provincia de Segovia espera estar listo en 2027

La Junta licita las obras de urbanización de Las Mangadas, en Abades, por valor de 8,9 millones de euros

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:53

La construcción del polígono industrial de Las Mangadas, en Abades, da un paso decisivo con la licitación de las obras de urbanización. La Junta de ... Castilla y León ha puesto en marcha el proceso administrativo con un presupuesto de 8,9 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dieciséis meses. El proyecto pretende transformar una amplia parcela situada junto a la carretera SG-313, entre Abades y Martín Miguel, en un espacio competitivo y sostenible, capaz de atraer inversiones y generar empleo en la provincia de Segovia.

