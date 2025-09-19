El nuevo polígono industrial de la provincia de Segovia espera estar listo en 2027

La construcción del polígono industrial de Las Mangadas, en Abades, da un paso decisivo con la licitación de las obras de urbanización. La Junta de ... Castilla y León ha puesto en marcha el proceso administrativo con un presupuesto de 8,9 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dieciséis meses. El proyecto pretende transformar una amplia parcela situada junto a la carretera SG-313, entre Abades y Martín Miguel, en un espacio competitivo y sostenible, capaz de atraer inversiones y generar empleo en la provincia de Segovia.

El nuevo polígono se levantará sobre una superficie de 468.815 metros cuadrados, de los que más de 340.000 estarán destinados a uso industrial. El diseño responde a un modelo sencillo y funcional, con pocos viales y un único acceso mediante una glorieta en la SG-313 que facilitará tanto la entrada como la salida de vehículos. Esta planificación busca maximizar el aprovechamiento del suelo disponible y ofrecer parcelas de gran tamaño para responder a la creciente demanda de empresas que precisan espacios amplios para sus proyectos. De hecho, una de las parcelas previstas alcanzará los 100.000 metros cuadrados, casi una cuarta parte del total del polígono. Al mismo tiempo, el planeamiento permite dividir el terreno en superficies más pequeñas en caso de que lo requiera el mercado, lo que aporta flexibilidad a la futura área empresarial.

El proyecto de urbanización contempla dotar a Las Mangadas de todas las infraestructuras necesarias para que las empresas puedan asentarse en condiciones óptimas. La red viaria será sencilla y jerarquizada, con un vial perimetral que articule la circulación principal y otro secundario para acceder a las parcelas. También está prevista la construcción de aceras y una red peatonal interna que garantice la movilidad segura y accesible de trabajadores y visitantes. Además, se reservarán zonas verdes en puntos estratégicos, especialmente junto a parcelas de uso común y aparcamientos, mientras que una franja ajardinada en los límites sur, este y oeste servirá de transición con el entorno rural y de protección de los arroyos cercanos.

En materia de servicios básicos, el polígono contará con una red separativa de saneamiento que diferenciará las aguas pluviales de las residuales, canalizando las escorrentías hacia una balsa de retención situada al sur. El abastecimiento de agua potable se resolverá mediante una conducción conectada al depósito municipal, que será ampliado expresamente para atender la futura demanda. En cuanto a la energía y las telecomunicaciones, el proyecto incluye la instalación de seis centros de seccionamiento prefabricados para la distribución eléctrica, con capacidad para gestionar de manera inteligente la red y facilitar futuras ampliaciones. También se prevé la colocación de 93 luminarias de tecnología LED y la ejecución de una red de fibra óptica que asegure la conectividad digital de alta capacidad en todas las parcelas.

La Junta subraya que este polígono se concibe como un espacio industrial alineado con la transición energética y la lucha contra el cambio climático, adaptado a las exigencias de la industria descarbonizada. El propio consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ya destacó hace un año, durante la firma del protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Abades, que el municipio reúne ventajas competitivas frente a otros proyectos. En concreto, apuntó la existencia de una depuradora de aguas en la zona, la sencillez de los accesos y la disponibilidad de los terrenos. En sus palabras, «se dan muchas condiciones para atraer empresas. Es una situación estratégica que va a ser importante no solo para Abades, sino para toda la provincia de Segovia».

Por su parte, la alcaldesa de Abades, Magdalena Rodríguez, confía en que la iniciativa sea un «revulsivo» para la economía local. Reconoce que varias compañías ya se han interesado en conocer el futuro polígono, aunque prefiere ser prudente y esperar a que las obras avancen antes de concretar su llegada. El objetivo, apunta, es que el polígono no solo beneficie a Abades, sino que se convierta en un motor para toda la provincia de Segovia.

El calendario previsto fijaba el inicio de las obras a finales de este año o comienzos de 2026, con una duración de dieciséis meses. Si los plazos se cumplen, el polígono de Las Mangadas estaría listo para acoger a sus primeras empresas a mediados de 2027. La inversión global finalmente asciende a 8,9 millones de euros y será asumida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que actuará como promotora del proyecto. Además, está contemplada la construcción de una nueva subestación eléctrica vinculada a la segunda planta fotovoltaica más grande de Europa, cuya implantación está planificada en la zona, lo que reforzará el suministro energético del polígono y dará valor añadido a su localización.

La Junta espera que la puesta en marcha de Las Mangadas contribuya a diversificar la economía segoviana, genere nuevas oportunidades de empleo y fortalezca la capacidad de la provincia para atraer proyectos vinculados a la transición energética y a la innovación industrial. «Queremos llegar a distintos sectores y ofrecer variedad en las ubicaciones y en los suelos disponibles. Eso nos hará más competitivos y nos permitirá atraer más empresas», insistió Fernández Carriedo, convencido de que la oferta de suelo industrial en la provincia no compite, sino que se complementa.

Con la licitación de estas obras se da un paso crucial para transformar un terreno en las afueras de Abades en un enclave empresarial de referencia en Castilla y León. De cumplirse los plazos, en apenas dos años y medio el municipio podría convertirse en sede de nuevos proyectos industriales y logísticos, ampliando así el mapa de áreas productivas de Segovia y reforzando el tejido económico de la comarca. La intención de la Junta es que el polígono de Abades se una a los ya existentes en Segovia capital y Valverde del Majano, así como al de Bernuy de Porreros -en la recta final de sus obras de urbanización- y al de La Costanilla (en Segovia), que se espera pueda comenzar a urbanizarse a lo largo del próximo año.