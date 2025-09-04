El desarrollo del nuevo área industrial de Segovia empezará a principios de 2026

El presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Andrés Ortega, anunció ayer el inminente desarrollo del área industrial de La Costanilla, cuya tramitación empezará una ... vez quede aprobado el Plan Territorial de Fomento (PTF), presumiblemente a principios del próximo año. La Costanilla, junto al denominado Puerto Seco, emerge como un pilar clave para revitalizar la economía de Segovia, pues redundará en la instalación de nuevas empresas y la creación de empleo.

El desarrollo de La Costanilla marcará un hito en los planes de industrialización de Segovia. Según Ortega, la tramitación del PTF está en su fase final y espera verlo aprobado antes de que concluya el año, lo que permitirá iniciar las actuaciones para el desarrollo de La Costanilla a comienzos de 2026. La nueva área industrial está situada junto al polígono de Hontoria y cuenta con 600.000 metros cuadrados ya delimitados.

El Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León trabajan desde hace meses en el proyecto, y será la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Samacyl) la encargada de desarrollar el polígono, aunque el Ayuntamiento debe asumir la obtención de los terrenos, la mayor parte parcelas de titularidad privada. En cualquier caso, el proyecto será declarado de Plan de Interés Regional, mecanismo que ya ha permitido a la Administración autonómica ocupar y trabajar en terrenos sin tener que alcanzar un acuerdo previo con los propietarios. La circunstancia de que sea suelo rústico abarata el precio para su compra por parte del Ayuntamiento.

Paralelamente, el proyecto del Puerto Seco avanza con paso firme. La Fes presentará pronto el estudio de viabilidad, que confirma la existencia del volumen de carga suficiente para justificar su implantación. La Costanilla es la ubicación elegida para el Puerto Seco, aunque se están ajustando detalles como la urbanización y las mejoras en la línea ferroviaria, a fin de permitir trenes de alta capacidad. Según Ortega, el Puerto Seco actuará como nodo logístico y generará un ecosistema de pequeñas empresas que presten servicios a la gran industria.

En cuanto al Plan Territorial de Fomento, el presidente de la Fes defendió la importancia de su culminación. «Es algo muy necesario que venimos demandando desde hace muchos años y que por fin tenemos. Cuando esté aprobado, lo presentaremos con detalle. Con una duración de cinco años, el PTF ofrecerá estabilidad para desarrollar estos proyectos y otros polígonos industriales en la provincia. También presentaremos los resultados del estudio de viabilidad del Puerto Seco, pero se hará por separado, dada la importancia del proyecto en sí, la actividad económica que va a suponer para Segovia contar con un puerto seco», señaló Ortega.

Más empleo, menos empresas

Ortega aprovechó el comienzo del nuevo curso para presentar un informe de la Fes que refleja una dualidad en el panorama empresarial segoviano. Por un lado, el mercado laboral muestra una tendencia positiva, con una tasa de paro del 6,79%, muy por debajo de la media nacional (10,61%), y un aumento progresivo de las afiliaciones a la Seguridad Social. «Segovia sigue creando empleo de manera sostenida, con una tasa de actividad del 58,92%, superior a la media nacional», desveló el presidente de la patronal segoviana. Según el SEPE, la provincia cerró agosto con 4.485 desempleados, un 3,53% menos que el año anterior, muy cerca del objetivo de reducir el paro por debajo de las 4.000 personas. Sin embargo, este dinamismo contrasta con un preocupante descenso en el número de empresas y autónomos. El tejido empresarial segoviano lleva años en retroceso, especialmente entre pequeños comercios, negocios hosteleros y profesionales independientes. «El 53% de las empresas facturan menos de 500.000 euros, y el 32% son microempresas de uno a dos trabajadores», explicó Ortega. La pandemia agudizó esta tendencia, con un cierre progresivo de pequeños negocios y una menor presencia de emprendedores. Mientras tanto, las grandes compañías ganan peso.

La pandemia agudizó la tendencia, con un cierre progresivo de pequeños negocios y una menor presencia de emprendedores. Mientras tanto, las grandes compañías ganan peso y concentran más empleo, lo que conlleva una reducción de la diversidad empresarial. Ortega cree que esta dinámica plantea un riesgo: «Es más atractivo ser empleado que empleador, pero sin empresarios no hay trabajo». Facilitar el acceso a la financiación, reducir la presión fiscal, impulsar la digitalización y promover el relevo generacional para evitar la desaparición de negocios familiares son algunas de las medidas que plantea la Fes.

Otro problema recurrente es la dificultad para cubrir ciertos puestos de trabajo. A pesar del bajo desempleo, muchas ofertas no encuentran demandantes. «No encontramos mano de obra, ni cualificada ni sin cualificar. No es exclusivo de Segovia, ocurre en todo el mundo». El fenómeno, según el presidente de la Fes, responde a un cambio de prioridades tras las pandemia, con personas que valoran otras circunstancias por encima de determinados empleos.