Terrenos donde se ubicará el futuro polígono industrial de Segovia. Óscar Costa

El desarrollo del nuevo área industrial de Segovia empezará a principios de 2026

La Fes anunciará en breve los resultados del estudio de viabilidad del proyecto del Puerto Seco

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:50

El presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Andrés Ortega, anunció ayer el inminente desarrollo del área industrial de La Costanilla, cuya tramitación empezará una ... vez quede aprobado el Plan Territorial de Fomento (PTF), presumiblemente a principios del próximo año. La Costanilla, junto al denominado Puerto Seco, emerge como un pilar clave para revitalizar la economía de Segovia, pues redundará en la instalación de nuevas empresas y la creación de empleo.

