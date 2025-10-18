Consulta las inversiones previstas por la Junta en Segovia en 2026

Obras de urbanización y desarrollo industrial en el polígono de Los Hitales, en Bernuy de Porreros.

La Junta de Castilla y León ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en el que prevé inversiones por un valor total de 103,2 millones de euros en la provincia de Segovia. Es un aumento que roza el 35% con respecto a las cuentas que se aprobaron en 2025 y que actualmente están prorrogadas por la Administración regional que preside Alfonso Fernández Mañueco.

Algunas de las mayores partidas por los altos importes que acarrean están dirigidas a la industrialización y los planes del Gobierno autonómico de promover suelo en distintos puntos de la geografía segoviana. Así, el futuro polígono de Los Hitales, en el término de Bernuy de Porreros, absorbe una inversión para 2026 de más de nueve millones de euros, la más suculenta de todas las programadas.

Este caudal llega desde la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, Somacyl, que también contempla una apuesta inversora de 4,2 millones para desarrollar el área empresarial de Las Mangadas, en Abades, y otros 4,5 millones de euros más que irán a parar a la urbanización del entorno de Las Lastras, en la capital segoviana, donde está prevista la construcción de 260 viviendas para ampliar el parque inmobiliario de la ciudad, de las que 200 serán de protección oficial.

Los más de 44,3 millones de euros que gestionaría dicha empresa regional dependiente de la Junta de Castilla y León de salir aprobados los presupuestos diseñados para el año que viene suponen más que duplicar las inversiones canalizadas por esta sociedad en las cuentas de hace dos años, cuando el montante total no llegaba a los 20 millones de euros (19,8 millones, en concreto).

Puedes consultar todas las partidas previstas por el Gobierno regional en la provincia de Segovia para 2026 en la siguiente tabla:

