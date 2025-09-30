El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras de urbanización de Los Hitales. Antonio de Torre

La urbanización del polígono Los Hitales ya se encuentra a un 65% de ejecución

Quedan las infraestructuras hidráulicas y el trazado de los nuevos accesos viales desde la SG-20 y SG-V-2226

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:10

El polígono industrial Los Hitales, en Bernuy de Porreros, avanza a buen ritmo en su urbanización, con un 65% de las obras ya ejecutadas, según ... datos de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El proyecto, financiado con cerca de 12 millones de euros por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), será todo un motor económico para el alfoz segoviano, pues ya ha atraído el interés de numerosas empresas.

