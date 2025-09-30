La urbanización del polígono Los Hitales ya se encuentra a un 65% de ejecución

El polígono industrial Los Hitales, en Bernuy de Porreros, avanza a buen ritmo en su urbanización, con un 65% de las obras ya ejecutadas, según ... datos de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El proyecto, financiado con cerca de 12 millones de euros por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), será todo un motor económico para el alfoz segoviano, pues ya ha atraído el interés de numerosas empresas.

Las obras de urbanización comenzaron en octubre de 2024, con un retraso de casi dos meses respecto al plan inicial de agosto. Desde entonces, una flota de maquinaria ha transformado el terreno: se han preparado parcelas, levantado aceras obsoletas para nuevas canalizaciones y soterrado postes de la red eléctrica existente. «Las infraestructuras actuales no bastan para la ampliación», reconoció entonces el alcalde de Bernuy de Porreros, Adolfo Santamaría, que ahora celebra el progreso pese a los desafíos pendientes.

De hecho, el 35% que queda por completar encierra actuaciones críticas, entre ellas, las infraestructuras hidráulicas: una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), un tanque de tormentas para el polígono y la ampliación del depósito de agua potable de Bernuy de Porreros. Estas obras, con un plazo de ejecución de nueve meses, aún no han empezado porque se trabaja en la adquisición de los terrenos. Paralelamente, se acometerá el trazado de los nuevos accesos viales desde la SG-20 y SG-V-2226, con un plazo de doce meses. Estas obras también dependen de resolver las expropiaciones de los terrenos para abordar el proceso de licitación pública.

La fecha tope para concluir la urbanización básica es julio de 2026, aunque las hidráulicas y accesos podrían demorarse hasta disponer del terreno necesario. «Estamos en proceso de consecución de los terrenos», señalan fuentes de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, que subrayan la necesidad de avanzar en estos pasos administrativos para desbloquear las licitaciones.

El interés empresarial no decae. El Ayuntamiento de Bernuy de Porreros actúa de puente, puesta atiende las solicitudes de las empresas, facilita planos y deriva a Somacyl. El proyecto, con una inversión de 9 millones de euros prevista en los presupuestos autonómicos de 2025 para la provincia Segovia, impulsará el empleo y la sostenibilidad. La EDAR garantizará el tratamiento eficiente de los residuos, alineado con las normativas ambientales, y los accesos mejorarán las comunicaciones y la movilidad.