León recibe el 21,2% de las inversiones del presupuesto 2026 y Valladolid, el 11,9%

El plan de inversiones sociales de la Junta contemplado en el proyecto de ley de presupuestos que ayer registró el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en las Cortes, contempla una partida de 528,01 millones de euros. La mayor parte de esta cuantía irá para el área sanitaria, con 363,45 millones de euros, con especial relevancia de la partida para atención hospitalaria, con 304,6 millones. Asimismo, las inversiones en atención primaria alcanzan los 42,38 millones, y para tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los 16,47.

El área de educación recibirá unas inversiones sociales de 148,7 millones de euros, con 130,8 millones para enseñanzas no universitarias, y 17,9 para universitarias.

El área de familia e igualdad de oportunidades contará con 15,86 millones, con 12,71 para centros de personas mayores, 1,2 para los de personas con discapacidad, y 0,05 para los de menores. Además, 1,89 millones de euros irán para instalaciones juveniles.

La ejecución del bloque técnico del Hospital Río Carrión de Palencia (49,7 millones), las obras del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (39,5 millones) y el plan director del Hospital Clínico de Salamanca (16,68 millones) acapararán cerca de la mitad de las inversiones en Atención Especializada que la Consejería de Sanidad ejecutará el próximo año.

En concreto, la Consejería de Sanidad destinará un total de 239,35 millones de euros en inversiones, de los que 168,17 millones se dedicarán a los hospitales. Dentro del capítulo de Asistencia Sanitaria, que asciende a 210,55 millones, la Atención Primaria absorberá 41,9 millones de euros en obras, mejoras, construcciones y ampliación de tecnología en la red de centros de salud de Sacyl.

León vuelve a liderar por territorios

La provincia de León lidera con creces las inversiones reales provincializadas previstas por la Junta para 2026. En concreto, los leoneses cuentan con una partida de 285,54 millones de euros, que suponen el 21,2% de los 1.345,95 millones del capitulo 6 provincializado. La cifra representa un aumento del 25% respecto a la cuantía prorrogada de 2024. Lejos de León se sitúa ya la provincia de Burgos, la segunda por volumen de inversiones reales, con casi el 13,1% de las partidas repartidas en las cuentas, y más de 176 millones de euros. La tercera en el ranking es Valladolid, con 160,7 millones de euros, que representan el 11,9%, con un aumento del 16,7% respecto a 2024.

En cifras próximas se sitúan Salamanca y Palencia. Para la provincia charra se disponen inversiones reales por 153 millones, que suponen el 11,3%; y para la palentina, de 151,5 millones, con un 11,2%. Por lo que se refiere a la provincia zamorana, el capitulo 6 prevé 107,9 millones, el 8% del total, y con un crecimiento en comparación a 2024, del 30,7%. En cuanto a Soria, Segovia y Ávila, se situarán en torno al 7,7% de los fondos, décimas arriba o abajo.

Agricultura prima la transformación

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural consignó 85,2 millones de euros, es decir, el 50% de sus inversiones, a la transformación y nuevos regadíos, así como concentraciones parcelarias asociados a ellos. Los regadíos se erigen así en la principal partida de un presupuesto que destina una inversión global de 168,3 millones de euros. También contempla 12,8 millones para sanidad y bienestar animal.

Agricultura divide las inversiones en regadíos a través de dos de sus departamentos. El Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) contará con 85 millones de euros, de los que 61,8 van a regadíos, 12,9 a I+D+i y otros 5,1 millones para la promoción de la marca Tierra de Sabor. La Dirección General de Desarrollo rural, que dirige a los regadíos otros 23,4 millones, que totalizan los 85,2.

151 millones para polígonos industriales

La Junta destinará 151,2 millones para inversiones en polígonos industriales y parques tecnológicos. El Instituto par la Competitividad Empresarial (ICE) dispondrá de 46,8 millones, cifra a la que se suman otros 104,4 millones que la empresa pública Somacyl contempla para la urbanización de 16 polígonos industriales y parques tecnológicos, según el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2026 consultado por Ical.

Así, el ICE, que absorberá el grueso de las partidas para inversiones reales de la Consejería de Economía y Hacienda para 2026, asume un total de 46,8 millones, el 55,6% de los 84,3 millones del capítulo 6.Este ente invertirá más de siete millones de euros en el Parque Tecnológico de Burgos y 2,4 en el de Valladolid. Asimismo, entre las inversiones para desarrollo empresarial se encuentran 2,3 millones para el de Medinaa de Rioseco, al que también se añaden 1,6 para los accesos. Además, hay dos millones para el vivero empresarial de Medina del Campo.

Para vivienda en alquiler, 75 milones y para venta, 48

La Junta prevé movilizar 123 millones de euros en la promoción de viviendas públicas, con unos 75 millones para mejorar la oferta de alquiler y 48 para la venta a futuros propietarios. Las inversiones en políticas de vivienda alcanzarán el próximo ejercicio casi los 154 millones de euros, de acuerdo al proyecto de presupuestos. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio gestionará actuaciones por importe de casi 26 millones, mientras la empresa pública Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente) manejará unos 128 millones. A ellos se unen otros 18,32 millones de la Agencia de Protección Civil. Las principales actuaciones en materia de vivienda recaerían en la empresa pública Somacyl, puesto que en el proyecto presupuestario reserva 74,94 millones para 15 promociones destinadas al alquiler, que en parte se financiará con cargo a los fondos europeos Next Generation.

Educación destina 73 millones a centros de Secundaria y FP

La Consejería de Educación dedicará el próximo año 73,3 millones de euros a los centros e infraestructuras de Secundaria, Formación Profesional (FP), Educación Especial, Enseñanzas Artísticas e Idiomas mientras que reserva otros 36,5 millones para la etapa de Infantil y Primaria. Además, las cuentas de la Junta contemplan 16 millones de euros para obras de reposición y mejora en los centros de Secundaria y 1,5 millones para nuevo equipamiento en Secundaria. Se incluyen también 36,51 millones de euros para las infraestructuras de Infantil y Primaria, de los que la mayor parte (14,8 millones) irán para obras de reparación y mejora de colegios de Primaria.

Las Médulas, Alta Velocidad, Serla...

Cultura y Turismo destinará algo más de 2 millones de euros para la reconstrucción de las infraestructuras de Las Médulas afectadas por los incendios del pasado verano, y más de 7 millones a actuaciones en el entorno de las cuencas mineras. La Fundación Siglo dispondrá de 31,44 millones para programación cultural y museos. Movilidad contempla una partida de 6,52 millones para cumplir con su aportación a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad el próximo ejercicio (5,56 millones en 2025);y cinco millones para financiar los descuentos de los abonos de alta velocidad y 700.000 euros para los de media distancia. El proyecto reserva 900.000 euros para el Serla.