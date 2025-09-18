El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras del centro de salud de Nueva Segovia. Óscar Costa

Sanidad asegura la apertura del centro de salud de Nueva Segovia la próxima primavera

El consejero, Alejandro Vázquez, afirma que la licitación del equipamiento está en marcha con una inversión de unos 750.000 euros

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:38

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, aseguró este jueves que el nuevo centro de salud Segovia IV, en ... el barrio de Nueva Segovia, «va perfectamente en plazo» y que su apertura se producirá en el segundo trimestre de 2026. Vázquez salió al paso de las dudas sobre posibles retrasos por falta de equipamiento y cargó contra «la política del bulo y de la posverdad»: «Se ha dicho que no iba a estar en tiempo y forma porque no tenía equipamiento. El equipamiento está licitado y quedarán unos seis meses para ocupar el centro; va a estar preparado en el momento de la apertura», dijo.

