Sanidad asegura la apertura del centro de salud de Nueva Segovia la próxima primavera

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, aseguró este jueves que el nuevo centro de salud Segovia IV, en ... el barrio de Nueva Segovia, «va perfectamente en plazo» y que su apertura se producirá en el segundo trimestre de 2026. Vázquez salió al paso de las dudas sobre posibles retrasos por falta de equipamiento y cargó contra «la política del bulo y de la posverdad»: «Se ha dicho que no iba a estar en tiempo y forma porque no tenía equipamiento. El equipamiento está licitado y quedarán unos seis meses para ocupar el centro; va a estar preparado en el momento de la apertura», dijo.

El titular de Sanidad detalló que la Junta ha destinado «prácticamente 750.000 euros» a equipamiento y mobiliario de Segovia IV y garantizó que «estará en tiempo y forma». Preguntado por el estado de la obra civil, apuntó que «posiblemente esté cerca de terminar», pero precisó que el plazo de entrega por parte de la constructora está fijado para «marzo o abril del año que viene», en línea con el calendario que desembocará en la puesta en marcha del centro «en el segundo trimestre de 2026». Se mantienen así los plazos que ya anunció Vázquez en su visita a las obras el pasado 5 de marzo.

Segovia IV es una de las piezas clave del mapa de Atención Primaria en la capital, llamada a descongestionar otros consultorios y a acercar servicios a un barrio con fuerte demanda asistencial. La Junta defiende que el proyecto ha superado ya los hitos administrativos más sensibles y que la fase de dotación avanza con normalidad. «Tanto el equipamiento como el mobiliario van a estar perfectamente preparados cuando se abra el centro», insistió Vázquez.

Ampliación del hospital

En paralelo, el consejero actualizó el estado de la tramitación de la ampliación del Hospital General de Segovia, que aseguró marcha a un «ritmo adecuado». Vázquez indicó que «estamos en una fase oscura del procedimiento», la correspondiente a la redacción del proyecto básico y de ejecución. «Está en plazo y en noviembre esperamos tener el proyecto básico para, posteriormente, contar con el proyecto de ejecución e inmediatamente -a la mayor brevedad, como es voluntad del presidente Alfonso Fernández Mañueco- proceder a la licitación de la nueva infraestructura hospitalaria», avanzó.

Vázquez confirmó que el plan responde a demandas históricas como el refuerzo de camas de media estancia. «Se va a ver reflejado. Esperamos contar con un incremento de superficie de casi 2.000 metros cuadrados específico para estas camas, lo que permitirá dotar unidades de media estancia hoy deficitarias en la ciudad», reconoció.

Sobre las fechas en las que comenzarán las obras, no se atrevió a fijar una en el calendario. «Estamos en una fase todavía lenta. Tenemos que tener el proyecto y licitar una actuación de 50 millones de euros, un contrato importante. Esperamos que se presenten muchas empresas solventes. La Ley de Contratos del Sector Público es garantista y hay que cumplirla; solaparemos todos los trámites que se puedan solapar», concluyó.