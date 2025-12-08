El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Feria del Acebo en Prádena. El Norte

La Feria del Acebo de Prádena doblega al mal tiempo

El municipio, que ha atraído a cientos de vecinos y visitantes, también ha sido el destino de la Caravana de Alimentos de Segovia

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:19

Prádena volvió a llenar su Plaza Mayor con la XIII Feria del Acebo, una cita invernal que, pese al cielo gris y la lluvia intermitente del fin de semana de puente, ha congregado a numerosos vecinos y visitantes. La jornada ha servido también para cerrar la Caravana de Alimentos de Segovia 2025, la décima y última parada del convoy promocional de la Diputación tras un año recorriendo encuentros por toda la provincia.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, recorrieron el mercado, las actividades y los espacios dedicados a los productores. «Que hoy estemos aquí, con el tiempo en contra y la plaza llena, demuestra la fuerza que tiene esta feria y el arraigo que posee en la provincia», señaló De Vicente, para quien la Feria del Acebo demuestra cómo tradición, naturaleza y calidad agroalimentaria pueden caminar de la mano para generar actividad y fijar población en el medio rural.

Rodríguez subrayó el simbolismo de concluir la Caravana de Alimentos en Prádena: «Hoy cerramos un recorrido que ha llevado los productos de nuestros socios a cada rincón de la provincia, y hacerlo aquí, con su acebal y su identidad rural tan reconocible, es enormemente simbólico».

Desde primera hora, las Rutas del Acebo, el mercado artesanal y las propuestas familiares animaron el municipio. En el espacio agroalimentario participaron trece socios de la marca Alimentos de Segovia: Las Dos Antiguas, La Dula de las Mesetas, Cáñamo Canniebas, Pan Colectivo, Entrehoces, Aceitunas Hilario, Valmenia, Moncedillo, Huma Ahumados, A tu gusto!, Navaltallar, Ahumados Perser y Bendito Nanno. Talleres, demostraciones, música tradicional y propuestas culturales completaron una feria que resistió al mal tiempo y volvió a confirmar su tirón. Con esta parada, la Caravana cerró su calendario de 2025.

