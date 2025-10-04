La infanta Elena ya tiene su Garbanzo de Oro

Ana María Criado Segovia Sábado, 4 de octubre 2025, 18:41 Comenta Compartir

No pasó desapercibida la visita de la infanta Elena al municipio segoviano de Labajos. Los asistentes a la feria del garbanzo, que ayer se celebró en esta localidad segoviana que cuenta con un centenar de habitantes, esperaban expectantes la llegada de la primogénita de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía. Todo estaba preparado para galardonar y reconocer a Elena de Borbón y Grecia, al ser considerada «una más del pueblo», según expresaron multitud de vecinos. A lo largo de la jornada, hubo tiempo para agradecer, degustar y celebrar la riqueza gastronómica que custodia cada rincón de la provincia.

Ampliar Elena de Borbón y Grecia degusta un tomate en la feria de Labajos. El Norte

El evento dio comienzo a las 11:00 horas, cuando abrieron al público la decena de puestos que mostraron y promocionaron un amplio catálogo de productos típicos segovianos, desde ahumados y tomates hasta dulces y chocolate. Eso sí, sin quitar el protagonismo a la verdadera estrella de la cita: el garbanzo de Labajos. «La feria es una demostración de que presentar la tradición de manera atractiva e integrada en la modernidad puede ser una forma de dar mayor visibilidad al medio rural», aseguró la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Sostenible, Magdalena Rodríguez, quien también es la vicepresidenta de la Diputación de Segovia, entidad encargada de organizar el evento en colaboración con el Ayuntamiento del municipio.

Sin lugar a dudas, fue una edición especial. La presencia de la infanta Elena, galardonada con el Garbanzo de Oro, revolucionó el ambiente. La hermana del rey Felipe VI, que no es la primera vez que visita Labajos,se interesó por los diferentes alimentos y artículos de proximidad que había expuestos y la historia de los productores. Son muchos los que aprovecharon su cercanía para saludar e, incluso, para hacerse una fotografía con ella. La infanta también se animó a conocer la elaboración del cocido popular con garbanzo que luego, después del mediodía, disfrutaron más de un millar de asistentes.

El momento culmen llegó con la entrega del Garbanzo de Oro, un premio que la infanta recogió con una amplia sonrisa de manos de la alcaldesa del municipio, Margarita Meroño, quien también le colocó un pin en la solapa de su americana que simulaba la figura de un garbanzo. A continuación, Elena de Borbón y Grecia tomó la palabra para hacer público su agradecimiento y, a su vez, insistir en la importancia de conservar las tradiciones y preservar la riqueza que caracteriza al garbanzo castellano que año tras año se produce en este pueblo segoviano.

