Una veintena de productores se dará cita en la V Feria 'Alimentos de Segovia' Tendrá lugar este sábado en la Plaza Mayor de la capital

Lunes, 22 de septiembre 2025

Una veintena de productores de la marca agroalimentaria de la Diputación Provincial se dará cita en la V Feria 'Alimentos de Segovia' que tendrá lugar en la Plaza Mayor de la capital este sábado en horario de 11:00 a 20:00 horas.

El evento, que en sus ediciones anteriores se había ubicado en el Campo de Golf de La Faisanera, recalará por primera vez en la capital tras «la demanda reiterada de nuestros socios», tal y como explicó la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, quien ha facilitado tanto la cesión de casetas como los demás aspectos técnicos para la instalación y desarrollo de la feria en este enclave.

De esta manera, se pretende «acercar los productos de la marca directamente al corazón de la ciudad, para ganar en visibilidad y en cercanía con el consumidor, también de cara al flujo turístico», apuntó Rodríguez. Por su parte, la concejala de Turismo, Innovación y Digitalización, May Escobar destacó que para el Ayuntamiento «es una satisfacción abrir nuestra Plaza Mayor a los productores de la provincia, auténtica despensa de la gastronomía segoviana, a quien el Ayuntamiento apoya en su promoción a través de la marca Saborea Segovia».

En esta ocasión, la feria contará con la participación de 20 socios de Alimentos de Segovia como son Espirulina Valsaín, Panadería Los Mellizos, Guadarrama Coffee Roasters, La Cruz de Hierro, Bodegas Maeste, Moncedillo, Alma de Pueblo, Cerveza 90 Varas, Ibéricos de Vegaseca, La Manitas de Sacramenia, Verduras y Hortalizas Ramos, Ahumados Artesanos Perser, Cáñamo Canniebas, El Rincón de la Gloria, Merche's Galletas, Patatas Tarsa, Charcutería Gourmet Henar García, Octavo Arte, La Dula de las Mesetas y Las Dos Antiguas.

La diputada valoró también la implicación de los socios, ya que, añadió, «gracias a su esfuerzo y compromiso seguimos demostrando que Segovia cuenta con una despensa rica, diversa y de calidad, capaz de atraer tanto a los consumidores locales como a los visitantes de otros lugares». Por ello, «esperamos que el cambio de ubicación sea acertado, ya que en las ediciones anteriores se incrementó el número de asistentes cada año, llegando en 2024 a los 4.000 visitantes», señaló.

Programación

La feria abrirá sus puertas a las 11:00 horas y ofertará diferentes productos de kilómetro cero hasta las 20:00 horas en los distintos puestos, desde cervezas artesanales, vinos, quesos y embutidos, mieles, pescados ahumados, frutas y verduras o panes y dulces, entre otros, para hacer las delicias de los presentes.

La V Feria de Alimentos de Segovia forma parte de la Caravana de Alimentos de Segovia 2025, que ya ha recorrido varias localidades de la provincia con éxito de público, como Sangarcía (Feria de los Arrieros), Caballar (Feria de la Huerta), Santo Tomé del Puerto (Feria de la Trashumancia), Martín Muñoz de las Posadas (Feria del Tomate) y Valtiendas (Feria de la Vendimia). Tras la cita en la capital, la caravana continuará en Labajos (Feria del Garbanzo, 4 de octubre), Abades (Feria de la Hojuela y el Florón, 5 de octubre), Navafría (Feria del Ganado, 9 de noviembre) y Prádena (Feria del Acebo, 6 de diciembre).