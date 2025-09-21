El pueblo de Segovia que celebra la vendimia pisando uvas en su plaza Las sumilleres Silvia Ortúñez y Silvia Garcia fueron las encargadas de la pisada de la uva para la obtención del primer mostro de la campaña

Valtiendas celebró ayer su XVII Fiesta de la Vendimia, una jornada centrada en el vino y el producto local que reunió a seis bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valtiendas y a quince productores de la marca Alimentos de Segovia. La actividad se concentró en la plaza de San Isidro, con afluencia de público durante todo el día y un programa que combinó tradición, divulgación y venta directa.

La cita arrancó a las 11:00 horas con la apertura de taquillas para los tickets de degustación y una misa por la nueva vendimia en la iglesia del municipio. Al mediodía llegó uno de los momentos más reconocibles de la fiesta: la pisada de la uva y la obtención del primer mosto de la cosecha 2025, un gesto simbólico que en esta ocasión corrió a cargo de las sumilleres Silvia García y Silvia Ortúñez. A partir de ahí, el público pudo seguir un recorrido de cata guiada de vinos de la denominación, visitas a viñedo y un ambiente festivo que se prolongó por la tarde con charanga y verbena.

Además del vino, la oferta reunió a firmas agroalimentarias de distinta escala —queserías, ahumados, embutidos, cervezas artesanas, dulces o aceitunas— que instalaron expositores para presentar producto, explicar procesos y vender al público. Este formato de feria mixta —en la que conviven bodegas, elaboradores y degustaciones— permitió a los visitantes conocer mejor el entorno de Valtiendas y su tejido de pequeñas empresas vinculadas al medio rural.

La inauguración contó con representantes del sector, entre ellos Pablo Martín, presidente de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres, y el enólogo Tomás Postigo, además del alcalde y presidente de la D.O.P., José María Galindo. En el arranque se subrayó la trayectoria de una fiesta que, edición tras edición, ha consolidado un escaparate para los vinos de Valtiendas y para productores de toda la provincia, con impacto directo en la economía de la comarca durante esa jornada.

Sin grandes alardes, la jornada de Valtiendas volvió a apoyarse en lo esencial: vinos de proximidad, producto artesanal y una programación reconocible que combina rituales de vendimia con actividades de divulgación. Para los asistentes, fue una oportunidad de probar referencias de la denominación, comprar directamente a los productores y acercarse al paisaje vitivinícola que rodea el municipio; para bodegas y artesanos, una ventana de contacto con clientes y profesionales en un momento clave del calendario.

La Fiesta de la Vendimia forma parte de la Caravana de Alimentos de Segovia, una programación itinerante organizada por la Diputación Provincial que enlaza distintas ferias en municipios segovianos a lo largo del año. La de Valtiendas ha sido la quinta parada de 2025. La agenda continúa el próximo sábado con la V Feria de Alimentos de Segovia en la Plaza Mayor de la capital, y seguirá con la feria del Garbanzo en Labajos (4 de octubre), la feria de la Hojuela y el Florón en Abades (5 de octubre), la feria del Ganado en Navafría (9 de noviembre) y el cierre en Prádena con la Feria del Acebo (6 de diciembre).