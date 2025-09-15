El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Recogida de la uva en la provincia. El Norte

Las condiciones meteorológicas de 2025 presagian una buena añada

La vendimia de las tres denominaciones de origen que hay en la provincia de Segovia se extenderá hasta comienzos de octubre

Manuel Pacheco

Manuel Pacheco

Segovia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:10

Con septiembre llega la vendimia, la recogida de la uva en la provincia con la que se elaboran los apreciados caldos de las bodegas segovianas ... vinculadas a las Denominaciones de Origen Ribera del Duero, Valtiendas y Rueda. Esta última cuenta en Segovia con cinco bodegas repartidas en tres localidades: Aldeanueva del Codonal, Nieva y Santiuste de San Juan Bautista. Una de las diferencias fundamentales de los viñedos segovianos es el clima debido a la altitud, a lo que hay que unir los suelos arenosos por lo que estos dos aspectos condicionan las características del producto. Santiago Mora, director general del Consejo Regulador de la DO Rueda, destaca que «aunque tradicionalmente hay problemas con las heladas por la altitud, este año no ha sido así, y tampoco se ha visto afectado por el mildiu», un hongo que prolifera con la humedad y las suaves temperaturas y que se extendió hace unos meses por algunas zonas de la provincia de Valladolid.

