Las condiciones meteorológicas de 2025 presagian una buena añada

Con septiembre llega la vendimia, la recogida de la uva en la provincia con la que se elaboran los apreciados caldos de las bodegas segovianas ... vinculadas a las Denominaciones de Origen Ribera del Duero, Valtiendas y Rueda. Esta última cuenta en Segovia con cinco bodegas repartidas en tres localidades: Aldeanueva del Codonal, Nieva y Santiuste de San Juan Bautista. Una de las diferencias fundamentales de los viñedos segovianos es el clima debido a la altitud, a lo que hay que unir los suelos arenosos por lo que estos dos aspectos condicionan las características del producto. Santiago Mora, director general del Consejo Regulador de la DO Rueda, destaca que «aunque tradicionalmente hay problemas con las heladas por la altitud, este año no ha sido así, y tampoco se ha visto afectado por el mildiu», un hongo que prolifera con la humedad y las suaves temperaturas y que se extendió hace unos meses por algunas zonas de la provincia de Valladolid.

En las viñas de Rueda ubicadas en Segovia la vendimia comienza algo más tarde que en otras zonas, en torno a la segunda semana de septiembre prologándose hasta mediados de octubre. Por ahora las previsiones son buenas como destaca el director general de Rueda ya que «las características de sanidad de la uva ahora son excepcionales, por lo que este es el mejor dato, por otro lado, ha habido mucha agua en invierno y en primavera, aunque también es verdad que la ola de calor de agosto ha sido dura, pero las plantas se han recuperado porque en Segovia no ha sido tan intensa».

Con estos datos se espera que la calidad de la uva sea excelente, pero todavía es pronto para confirmar que se pueda hablar de la calidad del vino del 2025 ya que «tiene que entrar en bodega, hasta que no tengamos las primeras catas veremos si se van confirmando las previsiones porque es un proceso lento hasta que se empiezan a elaborar los vino y ver su calidad y las diferencias respecto a otras añadas previas».

Con respecto a la cantidad, desde la DO Rueda no se atreven a aventurar cifras, aunque a priori la situación es buena, habrá que esperar para ver cómo ha podido afectar el calor de agosto y las condiciones pueden cambiar desde ahora hasta que termine la recogida.

Ribera del Duero

Tres localidades de la provincia de Segovia forman parte de la DO Ribera del Duero: Aldehorno, Montejo de la Vega y de la Serrezuela y Honrubia de la Cuesta. La superficie que representan las viñas segovianas para el total de esta Denominación de Origen no llega al 1%. Son 221 hectáreas de viñedos repartidos por estos municipios en los que se sitúan la Bodega Valdrinal, la de Severino Sanz y las Bodegas Maeste. Alberto Tobes, responsable del Servicio de Viticultura y Enología del Consejo Regulador de la Ribera del Duero, destaca que «hay diferencias de los viñedos ubicados en Segovia, pero como también los hay en cada pueblo y en cada viña porque todos los factores influyen».

Ampliar Vendimia anterior en Aldeanueva del Codonal. El Norte

El 28 de agosto comenzaron a recogerse las primeras uvas en esta DO, prácticamente en la misma fecha que en 2023 y 2024, aunque en el caso de Segovia empezará más tarde. El total de la campaña dura en torno a dos meses, aunque en apenas 15 o 20 días se recoge el 90% del total de la producción, fundamentalmente la segunda quincena de septiembre y primera semana de octubre. Este periodo se puede ver alterado por las condiciones meteorológicas ya que si llueve habrá que parar y esperar a que el suelo esté seco. Alberto Tobes la define como «una campaña larga por la heterogeneidad en el punto de maduración entre diferentes parcelas». Sobre la calidad de la uva las previsiones son optimistas, pero «todo dependerá de que estos últimos días, es importante que en este periodo haya cambios térmicos entre el día y la noche y por ahora está sucediendo».

Valtiendas

Valtiendas cuenta con cinco productores que disponen de siete bodegas. La vendimia comenzará en torno al 15 de septiembre, recogiéndose las primeras uvas para desarrollar algún blanco o rosado. La recogida se extenderá hasta la primera quincena de octubre. José María Galindo, presidente de la Denominación de Origen Protegida de Valtiendas, cree también que «la calidad de la uva es excelente». En el mes de septiembre se harán los muestreos pertinentes con los que se ratificará el desarrollo de la uva, pero Galindo es optimista y considera que «va a ser un año muy interesante».

En 2024 se produjeron una serie de heladas primaverales, una situación que se no se ha repetido este año con la misma intensidad, por lo que la previsión es que «se la producción de este año oscila entre los 4.000 y los 6.000 kilos por hectárea, por lo tanto, puede ser un buen año», según destaca Galindo. Este año también se han incrementado el número de hectáreas de esta DOP ya que se ha pasado de las 70 del 2024 a 78 en el ejercicio actual y las previsiones es que siga subiendo próximamente. El objetivo que se marcan desde Valtiendas es pasar a ser Denominación de Origen Protegida a Denominación de Origen. Comenzarán con los trámites este año y como destaca su presidente, quieren aprovechar este cambio para «introducir muchas variedades blancas porque creemos que el futuro tiende por realizar también blancos, no solo tintos, porque los primeros se están poniendo en el mercado del alterne». Según como se desarrollen los procesos burocráticos de este cambio en la calificación de calidad del vino de Valtiendas, la previsión es que la añada del 2026 ya esté calificada como DO y se puedan introducir esas variedades de los blancos.