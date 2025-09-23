La infanta Elena recibirá el Garbanzo de Oro en un pueblo de Segovia Once socios llevarán los sabores de la provincia a la plaza de la Constitución de Labajos

La infanta Elena recibirá el Garbanzo de Oro el próximo 4 de octubre en la VII Feria del Garbanzo en Labajos, que también recibirá a la Caravana de Alimentos de Segovia de la Diputación provincial. Allí, once socios llevarán los sabores de la provincia hasta la plaza de la Constitución.

La plaza de la Constitución será la encargada de albergar a todos los visitantes, que podrán encontrar allí los productos de Valmenia, La Manitas de Sacramenia, La Cruz de Hierro, Ahumados Artesanos Perser, Garbanzos El Celemín de Labajos, Moncedillo, Entrehoces, Ahumados Huma, Bendito Nanno, Crema y Chocolate, Bodegas Maeste y TEO – Tomates de Martín Muñoz, los once socios de la marca agroalimentaria encargados de mostrar lo «amplia y variada» que es la despensa de la provincia.

Además de la Caravana de Alimentos de Segovia, la feria contará con actividades durante toda la jornada y para todas las edades. Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas los asistentes podrán disfrutar de un paseo en barca por el lago y practicar el tiro con arco. Asimismo, se elaborarán diferentes tapas con garbanzos a partir de las 13:00 horas.

A continuación de la entrega del Garbanzo de Oro tendrá lugar el cocido popular con garbanzo de Labajos. A partir de las 16:30 horas llegarán nuevas actividades, hinchables, karts y juegos, que culminarán con la discoteca móvil Sound con Dj Nito y una posterior cena de hamburguesas.

Tras la Feria del Garbanzo en Labajos, la Caravana se trasladará al día siguiente, domingo 5 de octubre, a la Feria de la Hojuela y el Florón, en Abades. Navafría será el siguiente destino, con su Feria del Ganado el 9 de noviembre y terminará su itinerario de este año el 6 de diciembre en Prádena, en su Feria del Acebo.