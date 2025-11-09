La Feria de Ganado de un pueblo de Segovia se queda coja por las prohibiciones de la Junta

El Norte Segovia Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

La Feria de Ganado de Navafría vuelve a convertir esta localidad de la provincia de Segovia, que no llega a los trescientos habitantes censados, en un lugar de encuentro con las tradiciones y los oficios arraigados en el mundo rural. A los largo de tres días, desde este pasado viernes, los actos del programa se suceden para ensalzar ese acervo a través de diversas manifestaciones y expresiones que van desde la gastronomía hasta la música o la naturaleza. El único pero de esta edición es que el evento se ha quedado con las ganas de celebrar una de sus citas más reconocidas y reconocibles y que atrae a multitud de visitantes procedentes de otros municipios segovianos e incluso de más allá de las fronteras provinciales.

La exposición de animales, para el que la Feria de Ganado de Navafría reserva el domingo, no ha podido celebrarse en esta ocasión por las medidas de prevención impuestas por la Junta de Castilla y León como consecuencia de la amenaza sanitaria que entraña la Dermatosis Nodular Contagiosa que acecha a las reses de la cabaña de vacuno. La Administración regional actualizó este pasado viernes las restricciones que ya comenzó a aplicar a finales del pasado mes de octubre, por lo que la prohibición de ferias, mercados y otros acontecimientos que supongan la concentración de animales se prorroga hasta el 30 de noviembre.

Esta ampliación del plazo afecta a la exposición de Navafría, que se cayó del cartel, tal y como había advertido la propia alcaldesa, Jennifer Berzal. La regidora asumía que si el Gobierno autonómico ampliaba el periodo de restricciones, esta cita en concreto se iba a suspender. Sin embargo, animaba a acudir al resto de actividades que completan el programa de la 54 edición de la Feria del Ganado de este municipio, que «forma arte de nuestra identidad, que nos une como pueblo y que sigue atrayendo a visitantes, ganaderos y productores de toda la provincia».

Artesanía, alimentación, música...

A lo largo de estos días del fin de semana, los asistentes han podido, por ejemplo, participar en una cata de cerveza y focaccias segovianas organizada por la marca Alimentos de Segovia. Con este buen sabor de boca se izó el telón del evento el viernes. Un paseo botánico abrió la jornada del sábado, que prosiguió con la sexta edición del reconfortante cocido popular para entrar en calor y coger fuerzas para continuar con lo que aún deparaba la programación. Esa misma tarde, el protagonismo fue para la música con la actuación de la rondalla Trullen Huarte y más tarde, ya entrada la noche, con los ritmos de DJ Enebral.

A pesar del vacío dejado por la exposición de ganado, la feria tuvo otros alicientes este domingo, como la novena Caravana de Alimentos de Segovia, iniciativa promovida por la Diputación de Segovia, en la que han participado quince socios de la marca agroalimentaria de la institución provincial, productores autóctonos que han ofrecido los artículos de sus despensas para el deleite de los paladares.

También se ha celebrado la visita a los puestos de artesanos instalados, que acuden a la feria de Navafría para acercar al público los artículos con el marchamo de exclusividad que elaboran en sus talleres.