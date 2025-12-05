El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

A la derecha, grietas en las paredes de una oficina comarcal de Segovia; a la izquierda, el deficiente baño y ducha de otro centro en la provincia. El Norte

Segovia

El «desprecio» a los agentes medioambientales: sin vestuarios, sin cubrir plazas y nóminas atrasadas

La asociación Apamcyl critica que hay más de veinte puestos vacantes de los 105 asignados en Segovia y la falta de evaluación de riesgos en instalaciones

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:40

Comenta

Quizás no se les escuche tanto ni estén tan expuestos a la vista de los ciudadanos, más acostumbrados a cruzarse en el día a día ... con otros agentes de la autoridad. Mucho hace su hábitat de trabajo. La naturaleza es su ecosistema laboral. La fauna, la flora, los ríos, los bosques, los montes... todos están bajo su custodia. Es la policía del medio natural. Por desgracia, la sociedad sí ha sabido de ellos este verano, les ha aplaudido, abrazado y hasta ha llorado con ellos; les ha brindado auxilio, alojamiento, bebida y comida cuando los feroces incendios forestales declarados en la temporada han multiplicado por siete la devastación sembrada en Castilla y León en el último decenio. Son los agentes medioambientales de la Junta.

