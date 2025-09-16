Alertan de la muerte de truchas en el vaciado del embalse del Tejo

Vecinos de El Espinar, en la provincia de Segovia, dan la voz de alarma sobre otro nuevo incidente relacionado con las obras de vaciado ... del embalse del Tejo. En esta ocasión, es el hallazgo a lo largo de las últimas horas de decenas de peces muertos. Las autoridades consultadas no poseen aún datos específicos del alcance del episodio. Testigos que se habían acercado este fin de semana a las inmediaciones de la infraestructura hídrica, inmersa en pleno proceso de desagüe, califican de «desastre» y de «masacre» el escenario con el que desafortunadamente se han topado. Cuando llegaron apreciaron bancos de truchas flotando muertas y también muchas hundidas en lo que queda de cota tras las operaciones de desembalse desarrolladas en estos últimos días.

Los testimonios recabados, que han pedido que se guarde su anonimato, lamentan la pérdida de fauna piscícola que ha traído consigo esta nueva fase en el vaciado de El Tejo, que se prolonga desde finales del pasado mayo. En concreto, advierten con pesar de cómo ha perjudicado y dañado el hábitat en el que viven especies como la trucha. Algunas de las personas que han puesto el grito en el cielo y que han llamado la atención de esta reciente mortandad son aficionados a la pesca, práctica que se lleva a cabo sin muerte del ejemplar, al que devuelven al agua una vez capturado. De no hacerlo se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros en los casos de las infracciones calificadas como más graves. Y es que la severidad de la sanción que impone la legislación de la Junta de Castilla y León puede variar en función de si se utiliza un arte o método de pesca no autorizado o si se lleva a cabo sin la correspondiente licencia.

Esta vez no han sido las malas praxis, sino que las causas a las que apuntan los denunciantes en sus testimonios están vinculadas a las últimas tareas de desembalse que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha empezado a ejecutar a principios de este mes de septiembre para 'secar' prácticamente el problemático Tejo.

El traslado de ejemplares

Esta fase dio comienzo el pasado jueves 4, con el bombeo continuo desde Puente Alta, acuífero ubicado en la entidad local menor de Revenga, perteneciente a la capital, que se emplea para garantizar el abastecimiento de agua a los núcleos de El Espinar mientras se acometen las diferentes etapas para solucionar los problemas de filtraciones y las fugas que arrastra El Tejo desde hace años.

Tal y como ha ido informando el propio Ayuntamiento de la localidad segoviana, el fin de semana del 6 y 7 la estrategia diseñada por el estamento regulador de cuenca tenía previsto un corte, en torno a las siete u ocho de la tarde, de la citada extracción alternativa. En su lugar, el plan pasaba por activar el suministro desde el Vado de las Cabras, que es otro embalse con el que cuenta la población residente en El Espinar y que tan solo suele ser utilizado en épocas de sequía o como punto de captación de agua para la extinción de incendios.

Ya el lunes 8 la intención era retomar el bombeo desde Puente Alta para surtir a la población. La estrategia establecía para la jornada siguiente dar continuidad al vaciado del Tejo y a llevar a cabo acciones de pesca eléctrica de especies piscícolas para trasladarlas precisamente al Vado de las Cabras. Estos trabajos, según el programa trazado por la Confederación Hidrográfica del Duero, iban a alargarse hasta el jueves 11, fecha en la que la planificación fijaba la apertura de los desagües del fondo para proceder al desembalse completo.

Un informe en marcha

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia confirma el hallazgo de los peces muertos y sitúa la mortandad mayoritariamente en el propio embalse, aunque también se han recogido ejemplares sin vida en el cauce del río Moros después de que salieran por el aliviadero de la presa.

Fuentes de la Administración regional también ratifican el hecho de que a mediados de la semana pasada ya se apreció y constató la presencia de algunos peces muertos durante el transcurso de las labores de pesca eléctrica que estaba desarrollando la Confederación Hidrográfica del Duero. El citado servicio territorial -que está elaborando un informe sobre lo sucedido- y los agentes medioambientales de la comarca han supervisado la retirada de cadáveres y también de ejemplares vivos. Estos últimos se han trasladado aguas arriba de la presa.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de El Espinar se ha aprovisionado de palés de agua embotellada adquiridos como reserva en caso de que hubiera problemas en el abastecimiento de agua a la población por alguna incidencia en el bombeo desde el embalse de Puente Alta.