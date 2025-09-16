El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Truchas muertas flotan en el escaso agua que queda por el desembalse del Tejo, en El Espinar. El Norte
Provincia de Segovia

Alertan de la muerte de truchas en el vaciado del embalse del Tejo

La Junta estudia el hallazgo de cadáveres de peces en El Espinar durante las tareas de pesca eléctrica para trasladar la fauna piscícola al Vado de las Cabras

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:44

Vecinos de El Espinar, en la provincia de Segovia, dan la voz de alarma sobre otro nuevo incidente relacionado con las obras de vaciado ... del embalse del Tejo. En esta ocasión, es el hallazgo a lo largo de las últimas horas de decenas de peces muertos. Las autoridades consultadas no poseen aún datos específicos del alcance del episodio. Testigos que se habían acercado este fin de semana a las inmediaciones de la infraestructura hídrica, inmersa en pleno proceso de desagüe, califican de «desastre» y de «masacre» el escenario con el que desafortunadamente se han topado. Cuando llegaron apreciaron bancos de truchas flotando muertas y también muchas hundidas en lo que queda de cota tras las operaciones de desembalse desarrolladas en estos últimos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  6. 6

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  7. 7 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  8. 8 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  9. 9 La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur
  10. 10

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alertan de la muerte de truchas en el vaciado del embalse del Tejo

Alertan de la muerte de truchas en el vaciado del embalse del Tejo