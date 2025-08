El Espinar sufre las primeras restricciones de agua tras el vaciado de El Tejo

El Ayuntamiento de El Espinar ha publicado un bando recomendando a sus vecinos que hagan un «uso responsable del agua», como sucede todos los veranos. ... Con la llegada del mes de agosto, las viviendas de segunda residencia se llenan y la población se triplica obligando al Consistorio a decretar medidas o restricciones para el ahorro. Sin embargo, el motivo de este año es muy distinto, teniendo en cuenta que se trata del año más lluvioso desde que se recogen datos en la localidad espinariega.

El vaciado de la presa de El Tejo realizado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el retraso en la llegada de agua potable procedente del embalse de Puente Alta, han obligado al alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, a emitir un bando con las primeras restricciones.

Según la Ordenanza Municipal, hasta el 30 de septiembre, el riego de jardines privados deberá realizarse entre las 00.00 horas y las 02.00 horas. En las piscinas municipales el riego se reducirá al mínimo y los jardines públicos se regarán días alternos, suprimiendo el 50% del consumo normal.

Además, se prohíbe el baldeo de calles, plazas, patios interiores públicos y privados. El Ayuntamiento realizará esta labor con agua no potable para no aumentar el consumo de la red. Por último, insta a todos los vecinos a realizar un uso responsable, a evitar los excesos en el uso doméstico e industrial y aseguran que la Policía Local y los Agentes Forestales vigilarán el cumplimiento de la normativa vigente.

Esta situación viene provocada por el retraso en la llegada del agua procedente de Puente Alta y el rápido descenso en los últimos días de El Tejo que se encuentra por debajo de los 300.000 metros cúbicos.

Según el alcalde, el 50% del volumen del agua consumida en El Espinar se produce «entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana», consumo que se relaciona con los riegos nocturnos de jardines. Por este motivo, se va a acortar el horario para disminuir esa cantidad nocturna de consumo de agua, todo ello en busca del equilibrio entre mantener la jardinería pública y privada y poder abastecer a los ciudadanos con agua potable.

Además, desde el Ayuntamiento aseguran que «en pocos días» se producirá la llegada del agua de Puente Alta. La CHD ha tenido que lidiar con roturas y la puesta en marcha de la instalación de bombeo, cuya maquinaria se lleva probando desde hace semanas en la caseta construida al pie de la presa de Revenga. Todo indica que las restricciones no tendrán que endurecerse, pero la preocupación entre los vecinos no disminuye a cada día que pasa y no se tienen nuevas noticias sobre la llegada de agua de Puente Alta.