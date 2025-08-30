El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Embalse de El Tejo, hace unas semanas. El Norte

El Espinar agota las botellas de los supermercados por los problemas del agua de El Tejo

El embalse espinariego se encuentra por debajo de los 200.000 metros cúbicos mientras se espera que llegue el suministro de Puente Alta

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:59

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) anunció el pasado día 3 de julio que el día 7 del mismo mes estaría disponible el suministro de ... agua potable procedente del embalse de Puente Alta en la localidad de El Espinar. Sin embargo, casi dos meses después, el agua aún no ha llegado de manera continua hasta los depósitos municipales y desde la CHD aseguran que continúan realizando pruebas de presión.

