El Espinar agota las botellas de los supermercados por los problemas del agua de El Tejo

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) anunció el pasado día 3 de julio que el día 7 del mismo mes estaría disponible el suministro de ... agua potable procedente del embalse de Puente Alta en la localidad de El Espinar. Sin embargo, casi dos meses después, el agua aún no ha llegado de manera continua hasta los depósitos municipales y desde la CHD aseguran que continúan realizando pruebas de presión.

Las averías y las roturas en los más de 20 kilómetros de tubería que separan Puente Alta del Puente Negro en El Espinar han retrasado la llegada del agua potable, sumiendo a los espinariegos en una situación cada vez más preocupante.

El embalse de El Tejo se encuentra actualmente por debajo de los 200.000 metros cúbicos, lo que está provocando que el agua de los espinariegos salga turbia o con impurezas al arrastrar los sedimentos y lodos de una presa que se encuentra al límite. Ante esta situación, el Ayuntamiento informó en un comunicado de que el agua es apta para el consumo humano y que cumple la normativa vigente, sin adición de productos químicos.

Desde hace varias semanas, las dos plantas potabilizadoras adquiridas por el Consistorio a principios de este mes se encuentran instaladas y en funcionamiento en Gudillos para favorecer la claridad del agua. A pesar de todos los esfuerzos, son muchos los vecinos y veraneantes que están sufriendo gastroenteritis o problemas de estómago, algo que ha disparado las ventas de agua mineral embotellada en los supermercados. La semana pasada, todos los comercios sufrieron desabastecimiento, coincidiendo con los días de mayor afluencia de vecinos en la localidad.

Además, a esta situación se suma que el consumo de agua durante este mes de agosto está siendo muy superior al de otros años, alcanzando picos de 9.000 metros cúbicos diarios, lo que agrava aún más la presión sobre los recursos disponibles. Actualmente, ya se está utilizando agua del embalse del Vado de las Cabras para el consumo humano, provocando un gran riesgo en caso de que se produjera un incendio. Este pantano se reserva cada verano para que, en caso de catástrofe, los helicópteros tengan una fuente de agua rápida y segura.

Con la llegada de los últimos días del verano el consumo se reducirá, pero mientras el agua de Revenga no llegue a El Espinar la situación no deja de ser preocupante. Tras una inversión inicial de más de cinco millones de euros por parte de la Confederación, en El Espinar piensan que el suministro para los próximos meses no se encuentra totalmente garantizado y el nerviosismo entre los vecinos va en aumento. Nadie en El Espinar se explica por qué la CHD decidió vaciar el embalse de El Tejo justo antes del verano.

Este organismo se comprometió a presentar a finales de septiembre los informes con los trabajos realizados, los que señalaban la urgencia de vaciar el pantano y las directrices a seguir en el futuro. Con muchos interrogantes aún por responder, la preocupación en estos momentos pasa por asegurar un suministro de agua potable que debía haber llegado a la villa espinariega hace casi dos meses.