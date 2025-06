El Espinar protesta contra el vaciado de El Tejo: «El agua es un derecho»

El miedo y la incertidumbre se han apoderado de los vecinos de El Espinar. La población teme un verano sin agua potable y muestra su ... inquietud ante una situación que no parece tener solución. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) confirma que mañana comenzará el segundo escalón del desembalse de la presa de El Tejo, lo que reduce su capacidad un 54%. Ante esta decisión, el Ayuntamiento espinariego convocó a los residentes a una concentración para mostrar su oposición al vaciado al considerar que el abastecimiento no está garantizado.

«Sabemos que no van a recular, pero queremos que nos oigan. Lo que nos están haciendo no tiene sentido», explicó el alcalde Javier Figueredo, quien no descartó tomar acciones legales contra la pretensión de la CHD por «gestión negligente». Ante la llamada de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de El Espinar, unidas por esta causa, decenas de vecinos acudieron a la plaza de la Constitución para protestar contra el segundo vaciado. El lema que usaron fue: «El agua es un derecho».

Los propios habitantes recogieron firmas y leyeron un manifiesto que puso el foco en el descontento con las decisiones tomadas por el organismo gestor de la cuenca. «Nos encontramos aquí no por gusto, sino por la desesperación y la indignación. La CHD es la única responsable de la situación en la que nos encontramos, han decidido vaciar el embalse en el peor momento», remarcaron.

Varios momentos de la movilización convocada en el municipio espinariego. La Voz de El Espinar

«Es insostenible; nuestro pueblo, que ve triplicada su población en la época estival, se enfrenta a una amenaza inaceptable: ¡Nos están dejando sin agua!», exclamaron. Además, señalaron que la solución propuesta para suministrar agua a El Espinar durante los próximos meses, consistente en el bombeo de agua desde el pantano de Puente Alta de Revenga (Segovia), no va a llegar a tiempo. «¿Es esta la gestión responsable que esperamos de una entidad pública? ¿Pretenden condenarnos a la sequía y a la incertidumbre más absoluta? ¡No lo vamos a permitir!», defendieron.

Los asistentes a la movilización solicitaron posponer «de manera inmediata» el segundo vaciado de El Tejo. «No tiene sentido alguno continuar con esta acción sin antes habernos proporcionado toda la documentación solicitada. ¡Exigimos transparencia!». También demandaron soluciones para garantizar el suministro:«No podemos vivir con la incertidumbre constante de si tendremos agua mañana en nuestras casas».

Por último, instaron a la Confederación a que «deje de tomar decisiones unilaterales y autoritarias». «Basta ya de actuar de espaldas a los ciudadanos; cada gota de agua cuenta y cada día que pasa sin una solución es un día más de angustia», concluyeron.

Una guerra abierta

Estas críticas llegan después de días muy convulsos. El Ayuntamiento y CHD han cruzado sendos reproches. Por un lado, el regidor espinariego solicitó la suspensión del segundo vaciado. Ante ello, la Confederación respondió a las palabras de Figueredo y acusó aEl Espinar de no ejecutar las inversiones necesarias para el mantenimiento de la presa y para garantizar el abastecimiento. Solo unas horas después, lanzó otro comunicado para pedir «tranquilidad» a la población, lo desencadenó el enfado en el seno del Consistorio.

«La Alcaldía de El Espinar desmiente categóricamente el contenido de los comunicados emitidos por la CHD, los cuales carecen de la firma de cualquier responsable, evidenciando una falta de seriedad y transparencia. Lamentamos profundamente que recurra a la publicación de comunicados sin respaldo, en lugar de mantener una comunicación fluida y constructiva», señaló el Ayuntamiento en sus redes sociales.

El principal punto de discrepancia tiene que ver con el mantenimiento de la tubería que lleva el agua desde Puente Alta. La entidad local insiste en que El Tejo no es de titularidad municipal y, por tanto, la inversión en la infraestructura no recae sobre sus competencias. Asimismo, estima que los plazos para poner en servicio esta tubería son «imposibles de cumplir», lo que a su juicio demuestra un «desconocimiento total de la realidad o una intención deliberada de generar expectativas irrealizables» por parte de la CHD.