La CHD defiende el vaciado de El Tejo y acusa a El Espinar de no ejecutar las inversiones necesarias

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha respondido este viernes a través de un comunicado a las recientes declaraciones del alcalde de El Espinar, Javier ... Figueredo, en las que criticaba la decisión de iniciar el próximo lunes el segundo escalón del vaciado de la presa de El Tejo. El organismo regulador de cuenca recalca que estas actuaciones comenzaron el pasado diciembre y «son imprescindibles para garantizar la seguridad de la infraestructura y, por extensión, de la población que pudiera verse afectada en caso de fallo».

En un comunicado, la CHD insiste en que su prioridad es «proteger la vida y la integridad física de las personas». Por ello, defiende que este objetivo debe prevalecer sobre cualquier otro uso del agua, incluso sobre el abastecimiento de la población. El organismo que preside María Jesús Lafuente indica que no se trata de un conflicto entre usos ordinarios del agua, sino de la necesidad de «prevenir un riesgo real derivado de la antigüedad y el deterioro de la presa».

En su contestación al alcalde de El Espinar, la CHD ha vuelto a poner de manifiesto la histórica discrepancia entre el Ayuntamiento y la confederación sobre la titularidad del embalse. «La competencia sobre el abastecimiento y suministro de agua corresponde de manera irrenunciable a los ayuntamientos», ha subrayado la CHD, que acusa al Consistorio de El Espinar de no haber realizado en las últimas décadas las inversiones necesarias para mantener en condiciones adecuadas su sistema de abastecimiento. «Esta situación ha provocado que el municipio solo disponga actualmente de una única vía de suministro operativa y que su autonomía ante posibles cortes sea de apenas cinco horas, lo que deja a la población en una situación de especial vulnerabilidad», expone.

El organismo señala que, pese a esta situación, «trabaja intensamente» para habilitar una alternativa fiable al suministro desde la presa de El Tejo. En concreto, recuerda que se están desarrollando actuaciones por valor de hasta 3,6 millones de euros para rehabilitar una tubería entre el embalse de Puente Alta (Revenga) y El Espinar, construida en 2004 «pero abandonada desde entonces». La CHD afirma que el mantenimiento de esta infraestructura es responsabilidad del Ayuntamiento, competencia que «ha sido completamente desatendida durante años».

Sobre los trabajos para llevar el agua de Puente Alta a El Espinar, el organismo regulador de Cuenca señala que la previsión es que puedan estar terminados y listos para principios de julio. La próxima semana se prevé la llegada de las bombas de impulsión que permitirán comenzar las pruebas de funcionamiento.

Mejorar la potabilización

El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, había reclamado a la CHD que no llevase a cabo el segundo escalón del vaciado de la presa de El Tejo ante el riesgo de que el municipio, con alrededor de 30.000 vecinos durante los meses de verano, pueda quedarse sin abastecimiento de agua durante las próximas semanas si el suministro desde Puente Alta no llega a tiempo.

La CHD rechaza la exigencia del regidor espinariego y defiende que las obras deben continuar conforme a los plazos establecidos dentro de la emergencia declarada el pasado inverno. Así, recuerda que este proceso es «de gran complejidad técnica y depende de múltiples factores, entre ellos la climatología y se rige estrictamente por criterios de seguridad».

El organismo que dirige Lafuente precisa que realizar estas labores de vaciado durante un periodo seco como el actual «permitirá analizar con mayor detalle el comportamiento de la presa una vez se completen los dos niveles de vaciado programados».

En relación con la calidad del agua, la confederación asegura que el pasado mes de marzo ya advirtió al Consistorio espinariego sobre «la necesidad de mejorar los tratamientos de potabilización», ya que la calidad del agua puede verse afectada como consecuencia del vaciado.

Sin respaldo legal

Además de rechazar las declaraciones realizadas por el alcalde en los últimos días, la CHD carga contra el Ayuntamiento de El Espinar y contra Javier Figueredo, al que acusan de mantener una actitud «irresponsable y poco colaborativa». Sostiene que la presa de El Tejo no cuenta con una concesión administrativa de aguas a diferencia de otras presas, como la del Vado de las Cabras, situada a tan solo unos metros de El Tejo. Para la confederación, esto significa que «el Ayuntamiento de El Espinar ha estado aprovechando durante décadas un recurso público sin contar con el respaldo legal necesario».

En este sentido, la CHD entiende que El Espinar ha asumido «de facto la explotación y el mantenimiento de la presa a pesar de que en varias ocasiones ha alegado que no era de su propiedad». Y como ejemplo señalan la entrega de llaves del embalse del pasado diciembre por parte de trabajadores del Ayuntamiento a los técnicos de la CHD para facilitar su acceso a las instalaciones.

No acaban ahí las críticas de la CHD. Añaden que El Espinar «ha evitado realizar las inversiones necesarias» bajo el argumento de que la infraestructura no era suya, pero en este tiempo no ha abonado el canon de regulación que le habría correspondido si la presa hubiese sido de titularidad estatal. Una circunstancia, dice la CHD, que le ha supuesto al Consistorio un beneficio económico en un «limbo jurídico creado artificialmente».

El comunicado de la Confederación Hidrográfica del Duero se produce a menos de 24 horas de la concentración convocada por el Ayuntamiento de El Espinar para el mediodía de este sábado. Con este acto de protesta, apoyado por partidos de la oposición municipal como IU, el Consistorio espinariego quiere reclamar que la CHD garantice el abastecimiento de agua durante el verano. Durante la concentración comenzarán una recogida de firmas para lograrlo.