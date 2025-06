La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) anunció en este martes que el próximo lunes, día 16 de junio, y hasta el día 20 procederá a ... realizar un segundo desembalse de la presa de El Tejo con el objetivo de vaciar un 54% de su capacidad total. Ante este anuncio, el Ayuntamiento de El Espinar ha presentado un requerimiento a la Confederación en el que solicita toda la documentación sobre los trabajos realizados, el informe técnico del estado de gravedad de la presa y del riesgo de rotura que provoca la necesidad urgente de vaciar el embalse. Además, ha demandado el compromiso que garantice el abastecimiento de agua potable para todo el municipio.

En dicho requerimiento, el alcalde de la localidad, Javier Figueredo, ha solicitado aplazar este segundo vaciado hasta que los técnicos del Consistorio tengan en su poder toda la documentación y hayan podido examinar los informes. «Como responsables del municipio entendemos que la seguridad es lo primero, pero necesitamos que nos garanticen el suministro de agua potable para los próximos meses. No entendemos la urgencia por vaciar el embalse en los meses que más agua consumimos», explica el edil.

De llevarse a cabo el segundo escalón del vaciado, la capacidad total se reduciría a 500.000 metros cúbicos, de los cuales el 30% son lodos y fangos inservibles. De esta manera, El Espinar tendría que afrontar los meses estivales con 200.000 metros cúbicos, con un consumo diario de 8.000. «Los informes que tenemos del año 2021 ya señalaban el peligro de la presa. Estos informes volvieron a remitirse en el año 2023 solicitando averiguar la cuota inocua de la pantalla. A día de hoy siguen sin saber cuál es. En el año con más lluvias registradas en la historia del municipio no ha pasado nada. Detrás de todo esto hay algo más que no nos quieren contar», asegura Figueredo.

De esta manera lo hizo constar en la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). El alcalde solicitó una reunión con la presidenta de la CHD, Maria Jesús Lafuente, para pedir un retraso del segundo vaciado. «Hemos realizado 22 solicitudes de reunión y no nos han contestado. Su respuesta en la reunión ha sido que nos recibirán cuando la seguridad esté garantizada, pero ya nos hayan dejado sin agua», recuerda.

En cuanto posibles medidas o restricciones en el consumo de agua potable, Figueredo no se plantea tomar medidas urgentes ya que confía en que se retrase el segundo vaciado y se defiende de las acusaciones vertidas por la Confederación en relación al mantenimiento de la tubería que debería traer agua desde el embalse de Puente Alta. «Hemos solicitado que nos garanticen el suministro ya que hasta mediados de agosto no está previsto que nos puedan traer agua desde Puente Alta. No nos dan plazos ni fechas y nosotros tenemos la obligación de tranquilizar a nuestros vecinos. Nos acusan de no mantener una tubería que atraviesa decenas de municipios y que no es nuestra para echar la culpa al Ayuntamiento de lo que está pasando. En ningún caso El Espinar es el responsable del mantenimiento de esta tubería», concluye el edil.

La Panera

En la reunión mantenida en el día de ayer, el CECOPI informó que el Nivel 2 de Emergencia sigue activo sobre El Tejo por lo que siguen cerrados los aprovechamientos de las zonas establecidas como inundables. Aunque hace algunas semanas se permitieron los aprovechamientos de pastos y se concedieron licencias para el aprovechamientos maderero la zona recreativa de La Panera se mantiene cerrada. Desde la Comunidad Villa y Tierra, como institución propietaria, mantenían la esperanza de una reapertura tras el primer vaciado, pero no será así. Tras la última reunión, se ha informado que se mantienen las prohibiciones, algo que repercute económicamente a este ente que en los meses de verano alberga a un total de 40.000 personas.