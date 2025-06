El Espinar calcula que tiene agua para abastecer a la población durante dos meses

El Ayuntamiento de El Espinar ha hecho cálculos y las cuentas no le terminan de salir. Sobre todo, si la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ... reanuda el proceso para vaciar el embalse de El Tejo antes de que los núcleos espinariegos puedan contar con el agua procedente del embalse de Puente Alta, en Revenga, la alternativa ofrecida por el organismo regulador de cuenca para abastecer a los vecinos del municipio más poblado de la provincia de Segovia.

Las cuentas elaboradas por el gobierno municipal de El Espinar parten de la base de que en el embalse de El Tejo, tras desembolsar la semana pasada una tercera parte del agua almacenada, apenas quedan en la actualidad 500.000 metros cúbicos disponibles para la población de La Estación, San Rafael y El Espinar. Con una capacidad máxima de 1,2 hectómetros cúbicos, estiman que hay una quinta parte, unos 250.000 metros cúbicos, que son «inutilizables» porque se corresponden con los lodos del fondo del pantano.

Hechos esos cálculos, el gobierno dirigido por Javier Figueredo pone otro dato encima de la mesa. El de los 8.000 metros cúbicos de agua que asegura que consume de media un municipio como El Espinar cada día. Con una simple regla de tres se obtiene el dato clave. El Tejo tiene en la actualidad agua para garantizar el suministro de los espinariegos durante dos meses. Apenas 62 días, siempre y cuando el consumo no sea superior a esos 8.000 metros cúbicos diarios y el embalse no pierde agua por otras vías.

«Nos han reducido muchísimo la capacidad de tener agua potable en el municipio», asegura el alcalde, Javier Figueredo, a través de un vídeo grabado en la misma presa de El Tejo. Por ello, el regidor espinariego destaca la necesidad de obtener cuanto antes «otra fuente de abastecimiento» y no iniciar una segunda fase de vaciado de la presa que reduzca aún más reservas de agua.

En este sentido, reclama a la Confederación Hidrográfica del Duero que no proceda a seguir vaciando el embalse hasta que no esté en funcionamiento el abastecimiento a El Espinar desde Puente Alta. «Nos puede pasar que si se sigue vaciando nos quedemos sin agua en el pantano de El Tejo y todavía no tengamos el suministro de agua potable desde Puente Alta», advierte.

Figueredo también insiste en que no tienen garantías de que ese suministro alternativo pueda estar listo este verano. «No sabemos ni cuándo va a ser, ni qué capacidad de agua nos van a suministrar ni a partir de cuando vamos a poder disfrutar de ese agua», asegura. Explica que la previsión es que a finales de junio o principios de julio lleguen las bombas, pero precisa que después hay que proceder a su instalación y calibración «y puede haber imprevistos».

Ante esta situación, el alcalde espinariego insiste en que no es necesario seguir vaciando El Tejo este verano al considerar que el riesgo a la seguridad de las vecinos ya no existe. Así, también reclama a la CHD que aclare las actuaciones que va a realizar en la presa de El Tejo tras su vaciado para reparar la infraestructura y que pueda volver a prestar servicio con normalidad y sin riesgo a los vecinos de El Espinar.