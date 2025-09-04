La CHD vaciará por completo un embalse de Segovia el próximo jueves

El Ayuntamiento de El Espinar ha informado este jueves a través de sus redes sociales de la hoja de ruta marcada por la Confederación Hidrográfica ... del Duero (CHD) para los próximos días en relación con el abastecimiento de agua al municipio, que incluye cambios en el origen del suministro y actuaciones en el embalse de El Tejo.

Según el calendario previsto, este jueves, 4 de septiembre, se mantendrá un bombeo continuo desde el embalse de Puente Alta, en Revenga, acompañado de controles de calidad del agua. El viernes continuará la misma operativa con la alternativa facilitada por la CHD para abastecer de agua a los vecinos de El Espinar.

Sin embargo, durante el fin de semana se producirá un corte del bombeo desde Puente Alta alrededor de las siete u ocho de la tarde, activándose el suministro desde El Vado de las Cabras, el otro embalse con el que cuenta El Espinar y que tan solo suele ser utilizado en épocas de sequía o como punto de captación de agua para la extinción de incendios.

El próximo lunes se retomará el suministro a El Espinar desde el embalse de Revenga, mientras que el martes está previsto que comience el desembalse de El Tejo,, además de labores de pesca para trasladar especies al Vado de las Cabras. Estas actuaciones se prolongarán los días siguientes, hasta el jueves 11, cuando está prevista la apertura de los desagües de fondo para proceder al vaciado por completo del embalse de El Tejo. Con este calendario, El Tejo quedará completamente vacío más de ocho meses después de que se decretase el nivel 2 de emergencia ante el riesgo de rotura de la presa.

Reservas

De forma preventiva, el Ayuntamiento de El Espinar ha comenzado a recepcionar palés de agua embotellada adquiridos como reserva. Este suministro podrá ser distribuido entre la población en caso de que surjan incidencias en el abastecimiento desde el embalse de Puente Alta.

El Consistorio ha reiterado su compromiso de mantener informada a la ciudadanía «con total transparencia y continuidad», al tiempo que agradece la colaboración vecinal y la responsabilidad en el consumo de agua durante este periodo crítico.