El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado del embalse de El Tejo el pasado mes de julio. Eduardo Redondo

La CHD vaciará por completo un embalse de Segovia el próximo jueves

El Espinar ha comenzado a recepcionar palés de agua embotellada como alternativa a posibles incidencias en el abastecimiento desde Puente Alta

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:03

El Ayuntamiento de El Espinar ha informado este jueves a través de sus redes sociales de la hoja de ruta marcada por la Confederación Hidrográfica ... del Duero (CHD) para los próximos días en relación con el abastecimiento de agua al municipio, que incluye cambios en el origen del suministro y actuaciones en el embalse de El Tejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  5. 5

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  6. 6 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  7. 7 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  8. 8 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  9. 9

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid
  10. 10

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La CHD vaciará por completo un embalse de Segovia el próximo jueves

La CHD vaciará por completo un embalse de Segovia el próximo jueves