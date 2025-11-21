Retiran rutas de escalada ilegales en el Parque Nacional de Guadarrama

Trabajos para desmontar las vías de escalada ilegales en el Parque Natural de la Sierra de Guadarrama.

El Norte Segovia Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:09

Agentes medioambientales de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de Segovia y Valladolid desmontaron varias vías de escalada instaladas de manera ilegal y sin las autorizaciones pertinentes en una zona del Parque Natural 'Sierra Norte de Guadarrama', en la provincia de Segovia.

La actuación fue llevada a cabo por los Grupos de Intervenciones en Altura (GRIA). Estos grupos especializados están formados específicamente para realizar tareas complejas en terrenos de difícil acceso, como paredes rocosas, árboles o simas, por lo que desarrollan una labor fundamental para la conservación y vigilancia del medio natural.

Los agentes, en sus labores habituales de vigilancia, detectaron la instalación de anclajes fijos y rutas de escalada en una zona que requiere una regulación estricta debido a sus valores ecológicos y geomorfológicos. La ausencia de los permisos preceptivos de la Administración del Parque suponía un riesgo potencial para la flora y fauna local, especialmente para especies rupícolas sensibles a la presencia humana y a la alteración de su hábitat.

El operativo consistió en la retirada segura del material instalado, incluyendo chapas y anclajes, gracias a las técnicas y el equipamiento especializado de los agentes del GRIA, permitiendo restaurar la zona a su estado natural y prevenir futuras infracciones.