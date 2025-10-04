El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de agentes medioambientales de Segovia en un incendio en Fuentidueña. Apamcyl

Agentes medioambientales de Segovia reclaman el pago de tres meses de guardias en incendios

La Junta de Castilla y León asegura que abonará las gratificaciones especiales de julio, agosto y septiembre en la nómina ordinaria de este octubre

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 4 de octubre 2025, 15:25

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) ha manifestado su malestar por el retraso que acumula la Junta en el abono ... de las guardias que hacen estos profesionales dependientes de la Administración regional durante los operativos activados para hacer frente y colaborar en la extinción de incendios forestales. Según critican los portavoces de la organización sindical que advierte de esta situación de impago, la «deuda» que arrastra el Gobierno autonómico se corresponde a tres meses, tres mensualidades que están en 'blanco' en las cuentas corrientes de los integrantes de este colectivo que desarrolla su trabajo en la provincia de Segovia.

