Agentes medioambientales de Segovia reclaman el pago de tres meses de guardias en incendios

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) ha manifestado su malestar por el retraso que acumula la Junta en el abono ... de las guardias que hacen estos profesionales dependientes de la Administración regional durante los operativos activados para hacer frente y colaborar en la extinción de incendios forestales. Según critican los portavoces de la organización sindical que advierte de esta situación de impago, la «deuda» que arrastra el Gobierno autonómico se corresponde a tres meses, tres mensualidades que están en 'blanco' en las cuentas corrientes de los integrantes de este colectivo que desarrolla su trabajo en la provincia de Segovia.

Tal y como plasman en un comunicado, la queja va dirigida al Servicio Territorial de Medio Ambiente, que es el departamento que no ha ingresado las retribuciones económicas especiales que han de percibir estos empleados públicos por la cobertura de esas guardias.

Por su parte, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León asegura que el pago de las cantidades pertinentes relativas a este concepto se va a realizar este mismo mes de octubre. Los periodos que se van a remunerar son los de julio, agosto y septiembre, la temporada álgida que concentra la mayoría de los fuegos forestales por los que son movilizadas estas cuadrillas. Fuentes consultadas de la Administración regional en Segovia explican que estos abonos específicos llevan un proceso que está regulado por la Ley de Función Pública, lo mismo que la prestación de servicios fuera de la jornada laboral ordinaria.

A partir de esta premisa burocrática, el Servicio Territorial de Medio Ambiente añade que, una vez generadas esas guardias, el procedimiento dice que «se requiere la comprobación administrativa oportuna» para dar el visto bueno y proceder al ingreso de los importes. Esas mismas fuentes de la Delegación de la Junta de Castilla y León apuntalan en su respuesta a la queja que hace la asociación sobre los retrasos en la remuneración de las guardias que el concepto según el cual se abona ese dinero es como «gratificación económica por la realización de unos servicios extraordinarios», y así está recogido en el marco legislativo que regula la Función Pública.

Un verano «duro»

El pago de las tres mensualidades que el Ejecutivo autonómico debe a estos profesionales se formalizará a través de la de la nómina ordinaria del presente octubre.

Por su parte, la asociación sindical que ha advertido sobre el impago de las guardias, subraya lo «duro» que ha sido el verano en lo que repecta a la lucha contra incendios forestales en la comunidad. Al final, Segovia no se ha librado de las llamas cuando el calendario ya había empezado a deshojar el otoño, añade la organización al referirse al fuego que el fin de semana pasado traspasó los límites naturales de la sierra de Ayllón. El frente, que ya llevaba prácticamente siete días ardiendo y devorando la vertiente alcarreña saltó desde Guadalajara a la provincia, teniendo en vilo durante varias jornadas a varios vecindarios del nordeste como los de Riofrío de Riaza, la urbanización de La Pinilla y la propia villa riazana.

La asociación profesional castellana y leonesa detalla que, en el mes de agosto, «el retraso del pago de las guardias de incendios fue generalizado para todos los agentes medioambientales de la comunidad». Sin embargo, los empleados segovianos son los damnificados a los que también «se ha privado» de las gratificaciones extraordinarias de septiembre, justo el periodo en el que la provincia ha padecido el mayor fuego del verano. El colectivo lamenta las tres mensualidades que figuraban esta semana en el debe de la Administración regional.

«El retraso en el cobro de las guardias de incendios evidencia, de nuevo, la falta de veracidad». De esta forma Apamcyl recrimina al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, declaraciones en las que los dirigentes políticos «han presumido del buen funcionamiento del operativo, de los presupuestos destinados por el Gobierno regional a la prevención y extinción y a las mejoras realizadas en las condiciones laborales del operativo»

En esta línea crítica con la política autonómica antiincendios, la asociación representativa de los agentes medioambientales recuerda que este cuerpo de empleados públicos «lleva tiempo cargando sobre sus espaldas las deficiencias presupuestarias, técnicas y materiales». Para la organización, una prueba de ello es «la privación» de que las nóminas sumen a tiempo las retribuciones que les corresponden por el trabajo desarrollado.