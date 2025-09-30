El incendio quema en tres días más que todo lo que ardió en 2024 en Segovia

Un helicóptero esparce agua, este lunes, sobre los puntos calientes del incendio de Cerezo de Arriba volando entre el humo y las nubes.

Las comparativas, dicen, son odiosas; pero ayudan a calibrar la envergadura de un suceso como el que tiene en vilo al nordeste de la provincia de Segovia, y no solo desde que las llamas se saltaran las lindes montañosas empujadas por fuertes rachas de viento que viraron hacia territorio castellano y leonés el frente de devastación después de una semana quemando monte en la vertiente de Guadalajara. Llevan así desde que el domingo 21 de este septiembre, el fuego empezara su camino de destrucción en suelo manchego, justo al otro lado de la sierra de Ayllón.

La irrupción en tierras segovianas fue «virulenta». Así lo han definido el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, y Raquel Alonso, delegada territorial de la Administración autonómica en la provincia. Además de la ferocidad, expansión de las llamas por la zona de La Pinilla, Cerezo de Arriba y Riofrío de Riaza ha sido muy rápida.

El fuego ha arrasado con áreas de pinar salvando escollos orográficos y acechando carreteras. El director técnico de extinción en el operativo que lucha contra este incendio en Segovia, Francisco Pedroso, calculaba este lunes que la superficie que ha arrasado en su progresión «está entre las 200 y las 240 hectáreas».

En la vertiente de Guadalajara, se multiplica por dieciséis el rastro dejado por el fuego. Fuentes de la comunidad de Castilla-La Mancha cifran por ahora en unas 3.000 las hectáreas que han quedado calcinadas a lo largo de los ocho días que se alarga ya el incendio que se declaró en el entorno de la localidad de Peñalba de la Sierra. Los indicios señalan a que fue un rayo el que ha desencadenado estos estragos.

Pero la comparación se fija en otro espejo. Este no es geográfico, sino temporal. La Junta de Castilla y León cuantificó al final del año pasado las superficies asoladas en cada provincia como consecuencia de los efectos destructivos de los incendios. Segovia echó el cierre al curso 2024 con un área total de 141,7 hectáreas quemadas. Es el conjunto que suma tanto las pérdidas provocadas por la propagación de las llamas en entornos forestales como en otros lugares que no se consideran así.

Con estas estadísticas y la previsión que maneja el director técnico de extinción sobre el incendio que se está combatiendo en el nordeste de la provincia segoviana, se deduce que solo en tres días, entre la noche del sábado, toda la jornada del domingo y el inicio de la semana, han ardido más hectáreas que en los doce meses del pasado ejercicio.

En 2024 141,7 hectáreas son las que ardieron en todo el año pasado en la provincia de Segovia como consecuencia de los incendios, tanto forestales como agrícolas. 66 incendios registrados en total en la provincia segoviana durante el año pasado. De todos ellos, 57 se consideraron conatos y nueve fuegos como tal.

Es más, si se acerca la lupa a esos datos, se extrae que el espacio forestal calcinado en las 366 jornadas de 2024 equivale a algo más de la mitad que el terreno que están asolando desde este último fin de semana las llamas empujadas por el viento procedentes de Guadalajara. Si entre el 1 de enero y el 31 de diciembre ardieron en el conjunto de Segovia 130,5 hectáreas de arbolado, matorral y sobre todo, pasto (107 hectáreas arrasadas), el actual incendio que se ha expandido por Cerezo de Arriba, La Pinilla y Riofrío de Riaza ha devastado casi un 54% más de masa forestal. La mejoría de la situación, con el fuego estabilizado en un perímetro de unos ocho kilómetros, ha permitido el realojo de los vecinos que habían sido evacuados en la madrugada del domingo y que tienen luz verde para regresar a sus hogares.

El fuego contra el que se lucha estos días ha afectado en especial a zona de pinar cercana a las pistas de esquí de la estación invernal y en la que los aficionados a la bicicleta de montaña tienen en el 'bike park' que recorre las pendientes entre los árboles una meca de peregrinación.

El año anterior, también se quemaron algo más de once hectáreas de superficie catalogada no forestal. La mayoría de este combustible son cultivos agrícolas. En 2024 los focos declarados en la provincia segoviana destruyeron 10,5 hectáreas.

