«El incendio de Guadalajara ha entrado con virulencia por Cerezo de Arriba»

«Por desgracia, el incendio [procedente de Guadalajara] ha entrado con virulencia en la provincia a través de Cerezo de Arriba». La delegada territorial de ... la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso, relata cómo se han vivido las últimas horas, desde la noche del sábado y a lo largo de la madrugada. Con nocturnidad, el fuego ha traspasado los límites con la comunidad de Castilla-La Mancha y se ha adentrado en parajes de enorme valor natural de la sierra de Ayllón, ya en territorio del nordeste segoviano.

Ha sido en torno a las dos de la mañana cuando el empeoramiento de la situación provocada por el incendio que se declaró hace siete días en el entorno de la localidad alcarreña de Peñalba de la Sierra ha obligado a la Administración castellana y leonesa a activar el nivel 2 de riesgo grave para la población. Esta calificación se decreta cuando hay «amenaza seria a poblaciones que exige medidas de socorro y de protección de bienes». Y es que el peligro que entraña la progresión del incendio es grave, insisten fuentes de la Administración regional. Este nivel también se pone en marcha cuando hay carreteras carreteras cortadas.

Ampliar Así se veía el incendio acechando la parte segoviana este sábado. Infocam

En la noche del sábado, como señala la delegada territorial, «el primer lugar que fue necesario desalojar fue la urbanización de La Pinilla», que es uno de los entornos más amenazados por los frentes de llamas que han superado los límites geográficos entre Guadalajara y Segovia. Ha sido una medida preventiva por la amenaza latente de que el fuego siguiera su camino hacia esta zona del nordeste.

Tres carreteras cortadas

Asimismo, el Gobierno autonómico confirma en su parte de la mañana de este domingo que se han tenido que cortar la carretera de acceso desde Riaza a La Pinilla, SG-114, además de la SG-115 y la SG-112, de acceso a Riofrío de Riaza, desde el kilómetro 5,5. Ya de madrugada, se ha tomado la decisión de desalojar la pequeña localidad de Riofrío de Riaza, que no llega a treinta habitantes empadronados durante el año pero que estos días presenta una mayor población debido a visitantes y las fiestas, que se han visto empañadas por el incendio forestal que se combate por tierra y aire.

La Guardia Civil ha sido la encargada de anunciar y coordina la evacuación de este pueblo segoviano. Alonso explica que tanto en este caso como en La Pinilla no se han dado problemas a la hora de desocupar los hogares. En la urbanización, porque la mayoría son segundas residencias y muchas estaban vacías, aunque las personas que estaban en el momento del desalojo lo han hecho sin mayores trastornos y han cogido sus vehículos hacia sus domicilios. Por su parte, la mayoría de las personas han utilizado sus propios medios para desalojar Riofrío de Riaza.

«Estaban en fiestas y había más vecinos de lo habitual», matiza la delegada territorial de la Junta en Segovia. «Quienes estaban de paso han cogido de sus vehículos de manera ordenada y se han dirigido a sus casas», cuenta Alonso.

La responsable de la Junta de Castilla y León en la provincia precisa que ha sido necesario realojar a dos vecinos que no tenían otra alternativa para refugiarse durante el tiempo que duren las labores de control y extinción del fuego. Estas personas han sido albergadas en el pabellón deportivo de Riaza, que en las últimas fechas se ha convertido en uno de los centros del operativo que venía luchando contra el incendio de Guadalajara que venía amenazando en el entorno del Pico del Lobo y que hasta esta última noche no había irrumpido en la geografía segoviana.

Dicho polideportivo acoge, por ejemplo, a integrantes de la Unidad Militar de Emergencias desplazados en los últimos días a los parajes afectados por las llamas en la provincia de Guadalajara y que ahora también intervienen en la zona de La Pinilla para tratar de crear cortafuegos y frenar el avance de la destrucción. Se calcula que este incendio, cuyo origen si localiza en el entorno de la población manchega de Peñalba de la Sierra, ya ha arrasado más de 2.000 hectáreas. Y lo peor es que sigue progresando y que ha irrumpido en Segovia.

Constituido el Cecopi

Raquel Alonso también confirma que a las 2:30 horas de esta madrugada se ha convocado el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que se ha ubicado en un principio en las propias dependencias de la Delegación Territorial de la Junta en la capital segoviana. En esos primeros momentos la comunicación con las partes implicadas en gestionar el dispositivo para hacer frente a este incendio forestal ha sido mediante un canal de whatsapp debido a las horas intempestivas en las que se ha activado la declaración del nivel 2 por el peligro grave para población y bienes que no son naturales.

En esos contactos se estableció para las 9:30 horas de este domingo una reunión «presencial» en la que se han puesto de manifiesto las medidas adoptadas para proteger a la población ante el riesgo que puede suponer el avance del fuego, explica Raquel Alonso. A ella han acudido distintas administraciones implicadas en el dispositivo contra incendios, con representación del Gobierno de la nación y de la Diputación, así como alcaldes de municipios afectados del nordeste de la provincia de Segovia como Riofrío de Riaza, Cerezo de Arriba y la propia Riaza.

Ampliar Puesto de mando avanzado en La Pinilla para afrontar el incendio, este domingo por la mañana. El Norte

Por su parte, el Centro Coordinación de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha emitido un mensaje 'es-alert', vía SMS, a la población de la zona damnificada. En él se avisa del grave peligro por incendio forestal y se indica que se abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural, se evite el tránsito por la zona y se sigan las instrucciones de las autoridades.

Las autoridades reiteran el mensaje del peligro grave que entraña la progresión adquirida por las llamas y el humo, por lo que reclaman que se evite transitar por las zonas damnificadas y que se practiquen deportes o actividades recreativas. Y es que La Pinilla y su entorno son lugares de peregrinación para los aficionados a excursiones en contacto con la naturaleza, senderistas y practicantes de la bicicleta de montaña.