El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista desde Riaza del incendio forestal en la madrugada de este domingo. El Norte

«El incendio de Guadalajara ha entrado con virulencia por Cerezo de Arriba»

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, relata las intensas horas vividas esta madrugada para combatir el fuego que ha irrumpido en la provincia

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:34

«Por desgracia, el incendio [procedente de Guadalajara] ha entrado con virulencia en la provincia a través de Cerezo de Arriba». La delegada territorial de ... la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso, relata cómo se han vivido las últimas horas, desde la noche del sábado y a lo largo de la madrugada. Con nocturnidad, el fuego ha traspasado los límites con la comunidad de Castilla-La Mancha y se ha adentrado en parajes de enorme valor natural de la sierra de Ayllón, ya en territorio del nordeste segoviano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  2. 2

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  3. 3

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  4. 4

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  5. 5

    El mapa comunitario de las incidencias en Valladolid: de qué se quejan los vecinos
  6. 6

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  7. 7

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»
  8. 8 Valladolid a vista de pájaro: ¿sabes identificar qué se ve en la foto?
  9. 9

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  10. 10

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «El incendio de Guadalajara ha entrado con virulencia por Cerezo de Arriba»

«El incendio de Guadalajara ha entrado con virulencia por Cerezo de Arriba»