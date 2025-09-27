El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Advertencia lanzada este sábado por el riesgo de incendio en la zona de La Pinilla. El Norte
Sucesos

La Junta alerta: «Grave peligro de incendio en La Pinilla»

El humo del fuego que arrasa el monte en la provincia de Guadalajara obliga a cerrar dos carreteras en el nordeste de Segovia

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:56

Lejos de estar controlado, el incendio forestal que se declaró el domingo pasado en la provincia de Guadalajara cada vez acecha con mayor riesgo al ... nordeste de Segovia, al otro lado de la sierra de Ayllón. La preocupación aumenta y las recomendaciones para no acercarse a las inmediaciones de los entornos donde se combate el fuego se repiten con más intensidad. Ante esta situación, que se va complicando por momentos, la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha enviado este sábado un aviso claro a través del sistema de la red nacional de alertas que ha llegado a los móviles de vecinos de Riaza y otros enclaves que divisan el humo que desprende el avance devastador de las llamas en territorio manchego. «Grave peligro de incendio forestal en la zona de La Pinilla».

