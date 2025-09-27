La Junta alerta: «Grave peligro de incendio en La Pinilla»

Lejos de estar controlado, el incendio forestal que se declaró el domingo pasado en la provincia de Guadalajara cada vez acecha con mayor riesgo al ... nordeste de Segovia, al otro lado de la sierra de Ayllón. La preocupación aumenta y las recomendaciones para no acercarse a las inmediaciones de los entornos donde se combate el fuego se repiten con más intensidad. Ante esta situación, que se va complicando por momentos, la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha enviado este sábado un aviso claro a través del sistema de la red nacional de alertas que ha llegado a los móviles de vecinos de Riaza y otros enclaves que divisan el humo que desprende el avance devastador de las llamas en territorio manchego. «Grave peligro de incendio forestal en la zona de La Pinilla».

En ese mismo mensaje se conmina a las personas a que «abandonen toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural». Asimismo, se reclama que se evite el tránsito en todo el área y pide que se sigan las instrucciones de las autoridades.

El Ayuntamiento riazano se están encargando de difundir lo máximo posible estas advertencias e insiste en solicitar a las personas ajenas a los servicios de emergencias y de extinción de incendios desplegados que no se aproximen ni al entorno de La Pinilla, que a falta de nieve se convierte en un referente que atrae a multitud de aficionados a la bicicleta de montaña y al senderismo, ni tampoco al de la presa, ni a la carretera de Riofrío de Riaza.

Cortes de carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya había comunicado este viernes el corte del paso de vehículos en ambos sentidos de circulación de dicha vía, la SG-112, a lo largo del tramo de casi siete kilómetros que va hacia el puerto de La Quesera, situado en el límite geográfico entre las provincias de Segovia y Guadalajara. A esta medida, en las últimas horas se ha sumado la prohibición de transitar por más de ocho kilómetros de la carretera SG-115 en las inmediaciones de Cerezo de Arriba. El humo y las cenizas arrastrados por el viento procedente del incendio alcarreño de Peñalba de la Sierra dificultaban sobremanera la circulación rodada por estas calzadas.

Las llamas han arrasado ya cerca de 2.000 hectáreas, según la información difundida este sábado por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. Asimismo, se mantiene activado el nivel 2 de riesgo debido a la amenaza que supone para recursos que no son forestales. De hecho, este viernes se desalojaron dos poblaciones de la provincia de Guadalajara.

Este sábado combaten este incendio doce medios aéreos, 25 terrestres y hay sobre el terreno más de 180 efectivos que se afanan en frenar la progresión y en atajar la destrucción de las llamas en esta zona de sierra entre tierras manchegas y segovianas.