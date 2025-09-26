El humo del incendio entre Segovia y Guadalajara corta la SG-112 hacia La Quesera

El incendio forestal que desde el pasado domingo se declaró en el entorno del municipio de Peñalba de la Sierra, en la provincia de Guadalajara, ... se ha recrudecido en las últimas horas. El humo que desprende su avance devastador por territorio alcarreño es visible desde varios puntos del nordeste de Segovia, donde vecinos de localidades más cercanas a los límites con la comunidad de Castilla-La Mancha están pendientes de la progresión del fuego por si en su deriva traspasara lindes provinciales e irrumpiera en parajes de alto valor natural de la Sierra de Ayllón y en el entorno de La Pinilla.

De momento, la humareda y las nubes de polvo y ceniza que se elevan al cielo y que las rachas de viento transportan hacia tierras segovianas han obligado a cortar el paso de vehículos en los dos sentidos de la carretera SG-112, en tierras segovianas. En concreto, la Dirección General de Tráfico (DGT) confirma la activación de esta medida en su lista de incidencias y circunscribe la interrupción total de la circulación al tramo que discurre a lo largo de casi siete kilómetros, entre los puntos 5,5 y 12 de dicha vía hacia el puerto de La Quesera, un paso montañoso que suele estar cerrado durante prácticamente todo el invierno por las nevadas y el hielo.

Por su parte, el empeoramiento de la situación de este incendio, cuyas llamas por ahora no han rebasado los límites de la geografía segoviana, ha propiciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya elevado el nivel de riesgo de 1 a 2 durante la primera mitad de este viernes. Y es que el avance del fuego afecta ya a bienes no forestales. Asimismo, el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page ha solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias para tratar de controlar y frenar la progresión del incendio, que acecha a algunas poblaciones de esta zona de Guadalajara.

Evacuación de dos pueblos

De hecho, la gravedad del panorama ha hecho que se haya ordenado en estas horas la evacuación de vecinos residentes en los núcleos urbanos de Peñalba de la Sierra y Cabida. La preocupación va 'in crescendo', también en la vertiente segoviana.

La cumbre del Pico del Lobo es la referencia que marca la divisoria administrativa entre Guadalajara y Segovia. Desde el pasado domingo 21 de septiembre, la humareda y las llamas del incendio han sido visibles desde varios puntos del nordeste situados a más de ochenta kilómetros de distancia, lo que da una idea de la envergadura del incendio forestal que combaten en territorio alcarreño.

Ante la inquietud que está generando el recrudecimiento del fuego, el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo, sigue de cerca el dispositivo que se está afanando en luchar contra la destrucción. El regidor está colaborando con las solicitudes de las administraciones y agentes que están implicados, según informan fuentes municipales, que piden a la población que no se aproxime para dejar libres las vías de comunicación y operativos los accesos con el fin facilitar las tareas de extinción.

«La dirección no es hacia Segovia»

Asimismo, el mismo Consistorio riazano afirma a primera hora de la tarde de este viernes que «la dirección del fuego no es hacia Segovia», sino que se dirige hacia los pueblos del entorno de Peñalba de la Sierra, en la provincia de Guadalajara.

En las labores de control y extinción que se están desarrollando, este jueves varios bomberos forestales de la Brigada de Refuerzo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tuvieron que ser retirados como consecuencia de una posible intoxicación por el humo.