El humo del incendio de Guadalajara es visible desde puntos del nordeste de Segovia. A. M. C.

El humo del incendio entre Segovia y Guadalajara corta la SG-112 hacia La Quesera

Las llamas y las nubes de ceniza procedentes del fuego declarado el pasado domingo día 21 son visibles a más de 80 kilómetros, en tierras segovianas

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:09

El incendio forestal que desde el pasado domingo se declaró en el entorno del municipio de Peñalba de la Sierra, en la provincia de Guadalajara, ... se ha recrudecido en las últimas horas. El humo que desprende su avance devastador por territorio alcarreño es visible desde varios puntos del nordeste de Segovia, donde vecinos de localidades más cercanas a los límites con la comunidad de Castilla-La Mancha están pendientes de la progresión del fuego por si en su deriva traspasara lindes provinciales e irrumpiera en parajes de alto valor natural de la Sierra de Ayllón y en el entorno de La Pinilla.

