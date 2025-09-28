El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vehículos no pueden pasar hacia La Pinilla y Riaza por algunas carreteras que está amenazadas por el fuego.

Los vehículos no pueden pasar hacia La Pinilla y Riaza por algunas carreteras que está amenazadas por el fuego. El Norte

Así se están combatiendo los múltiples focos del incendio en el nordeste de Segovia

Más de trescientas personas participan en el dispositivo para estabilizar y sofocar el fuego, que ya ha arrasado doscientas hectáreas

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:27

Los equipos que hacen frente al avance del incendio forestal que en la madrugada ha penetrado en el nordeste de la provincia de Segovia tras ... cruzar la sierra de Ayllón se emplean a fondo en combatir los múltiples focos y puntos calientes que se han propagado durante las últimas horas en la zona de La Pinilla, Cerezo de Arriba y de Riofrío de Riaza.

