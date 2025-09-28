Así se están combatiendo los múltiples focos del incendio en el nordeste de Segovia

Los equipos que hacen frente al avance del incendio forestal que en la madrugada ha penetrado en el nordeste de la provincia de Segovia tras ... cruzar la sierra de Ayllón se emplean a fondo en combatir los múltiples focos y puntos calientes que se han propagado durante las últimas horas en la zona de La Pinilla, Cerezo de Arriba y de Riofrío de Riaza.

Según los datos disponibles a primera hora de la tarde de este domingo, han llegado a intervenir once aeronaves entre helicópteros e hidroavioanes para arrojar agua desde el cielo sobre esos enclaves que arden y que se han extendido provenientes de tierras de Guadalajara, al otro lado del macizo montañoso que separa ambas provincias y Castilla y León de Castilla-La Mancha. El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, explica que el salto que dieron las llamas en la madrugada del sábado al domingo obedeció a unas rachas de viento muy fuertes de más de 60 y 70 kilómetros por hora.

El responsable autonómico subraya que los trabajos que se están ejecutando están dando sus frutos para estabilizar el perímetro afectado por el fuego que se declaró hace una semana en Peñalba de la Sierra, en suelo alcarreño, posiblemente por un rayo. Arranz ha declarado este domingo por la tarde que la superficie que ha ardido en la provincia de Segovia es de unas doscientas hectáreas, la mayoría durante las primeras horas en las que las llamas se adentraron «con virulencia» en el nordeste cruzando los límites con Guadalajara.

«Incendio con potencial»

Ser trata de un fuego complejo de controlar debido al viento, pero sobre todo a la zona donde se propaga. «Es un incendio que todavía tiene mucho potencial», ha enfatizado el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León debido a que el lugar por donde avanza es montañosa, con pocos caminos, lo que requiere «mucho trabajo manual». Esas labores a las que alude Arranz van a continuar por la noche en aras de sujetar las llamas y estabilizar la progresión del fuego.

Asimismo, ha señalado que se mantiene el nivel 2 de la alerta por el peligro para la población, por lo que la medida de evacuación de la urbanización de La Pinilla y de desalojar Riofrío de Riaza continúa intacta.

El operativo ha ido sumando recursos y medios conforme avanzaban las horas. Han venido efectivos de otras provincias de la comunidad autónoma, además de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como dotaciones del Ministerio para la Transición Ecológica. José Ángel Arranz cifra en unas trescientas personas las que están participando en el dispositivo.

Humo visible a kilómetros

Las cuadrillas trabajan envueltas en una neblina de humo que se puede divisar a decenas de kilómetros de distancia. Se hallan distribuidas entre diferentes enclaves donde el incendio está causando estragos en el paraje natural por el que progresa desde hace siete días. Tras varias jornadas a la expectativa, el fuego ha traspasado las fronteras provinciales y en la madrugada de este domingo ha irrumpido en el nordeste de Segovia.

Además de los medios aéreos que sobrevuelan las zonas afectadas regándolas para intentar sofocar las llamas, el sistema de información de la Junta de Castilla y León confirma la movilización e intervención de once cuadrillas terrestres, compuestas por un equipo de cinco peones, otro peón especialista y un capataz con dos vehículos, uno todoterreno y una 'pick-up'. Asimismo, se han trasladado para participar en las labores de extinción ocho autobombas y hasta cinco bulldozer. Esta maquinaria se compone de además de una góndola, un todoterreno y dos conductores-maquinistas.

Asimismo, durante este domingo están sobre el terreno afanándose en frenar el avance del incendio y en cubrir los múltiples focos activos alrededor de una decena de cuadrillas helitransportadas, en las que van un técnico, un capataz y un grupo que oscila entre cuatro a siete peones especialistas. Estas dotaciones disponen de un vehículo todoterreno asociado.