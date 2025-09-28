El incendio del Pico del Lobo irrumpe en Segovia con riesgo para la población

Los peores presagios se han cumplido. Las llamas que acechaban desde el otro lado de la sierra de Ayllón han penetrado en la provincia de ... Segovia. El incendio del Pico de Lobo, declarado en territorio de Guadalajara hace siete días se ha adentrado en el entorno de La Pinilla durante la noche del sábado. La Junta de Castilla y León ha activado el nivel 2 de riesgo en la zona de la localidad de Cerezo de Arriba, lo que supone que hay «amenaza seria para las poblaciones» que exige medidas de socorro o protección de bienes».

El riesgo para los habitantes de este enclave en el nordeste de la provincia de Segovia es «grave», tal y como advierten fuentes de la Administración regional en el aviso que empezó a circular esta madrugada. La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja con el resto de medios desplegados y la maquinaria con ingenieros y personal que emplea recursos manuales se afana en crear un perímetro de defesa urbano forestal en La Pinilla.

Cabe recordar que el incendio que ahora amenaza este paraje en el nordeste de Segovia se inició el domingo pasado en territorio alcarreño. En concreto, en Peñalba de la Sierra. La preocupación en Segovia por el avance de estas llamas ha ido 'in crescendo' hasta que esta noche pasada el fuego ha irrumpido en la provincia castellana y leonesa.

Este sábado, la Agencia de Protección Civil ya había enviado alertas a la población por el peligro grave que acechaba debido a la progresión de las llamas del Pico del Lobo, y al final ha sido necesario activar el nivel 2 de riesgo porque la amenaza también ha obligado a cortar carreteras. En concreto, la SG-112 hacia el puerto de La Quesera, y la SG-114 en Cerezo de Arriba, el pueblo que en las últimas horas ve con mayor zozobra los frentes de fuego y humo que han traspasado los límites geográficos entre Guadalajara y Segovia.

Hay desplegadas seis cuadrillas terrestres; cinco autobombas; dos bulldozer; cuatro equipos entre cuadrillas helitransportadas de la Junta y del Ministerio, todas con vehículos asociados; dos aeronaves que también están combatiendo este domingo por la mañana el incendio desde el aire, así como técnicos y agentes medioambientales.