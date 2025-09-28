El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tareas para sofocar las llamas que han avanzado hasta la provincia de Segovia. UME

El incendio del Pico del Lobo irrumpe en Segovia con riesgo para la población

La Junta declara el nivel 2 de alerta en Cerezo de Arriba, donde se enclava La Pinilla, por la amenaza del avance del fuego proveniente de Guadalajara

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:44

Los peores presagios se han cumplido. Las llamas que acechaban desde el otro lado de la sierra de Ayllón han penetrado en la provincia de ... Segovia. El incendio del Pico de Lobo, declarado en territorio de Guadalajara hace siete días se ha adentrado en el entorno de La Pinilla durante la noche del sábado. La Junta de Castilla y León ha activado el nivel 2 de riesgo en la zona de la localidad de Cerezo de Arriba, lo que supone que hay «amenaza seria para las poblaciones» que exige medidas de socorro o protección de bienes».

