La lluvia alivia el incendio del nordeste de Segovia y los evacuados vuelven a casa

La lluvia esta vez ha sido la aliada que ha favorecido las labores de extinción del incendio que desde la madrugada del sábado al domingo ... afecta al nordeste de la provincia de Segovia. La información que traslada la Junta de Castilla y León es que se han dado pasos definitivos hacia la estabilización del fuego procedente del otro lado de la sierra de Ayllón. A pesar de los contratiempos de las rachas de viento, de la complejidad de la orografía en la que los medios terrestres han de desarrollar las tareas manuales para frenar el avance de las llamas y de la cantidad de puntos calientes dispersos unos de otros, la delegada territorial del Gobierno autonómico, Raquel Alonso, asegura que los esfuerzos del operativo han dado sus frutos.

Los trabajos que se han llevado a cabo a lo largo de la pasada noche y de la madrugada de este lunes han sido «efectivos, ayudados por la humedad que ha ralentizado el avance del fuego». Este diagnóstico al estado del incendio que afecta sobre todo a la zona de La Pinilla, Riofrío de Riaza y Cerezo de Arriba, por donde en la medianoche del sábado el frente saltó el límite entre las provincias de Guadalajara y Segovia, lo ha compartido Alonso después de la reunión que ha mantenido por la mañana el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). En dicho encuentro se ha informado del escenario presente, de las tareas que se vienen ejecutando y de las previsiones para este lunes.

Ampliar El puesto de mando avanzado instalado en La Pinilla para coordinar las labores de extinción del incendio. De Torre

La delegada territorial de la Junta ha detallado que el perímetro sobre el que se está interviniendo en territorio segoviano es de ocho kilómetros. Asimismo, ha indicado que la superficie que hasta se ha quemado ronda las doscientas hectáreas. La mejor noticia ante el alivio que ha propiciado que las cuadrillas y los medios terrestres y aéreos avanzaran más rápido en las últimas horas en su lucha contra el incendio es que las personas que fueron evacuadas de sus viviendas en Riofrío de Riaza y en La Pinilla pueden regresar a sus casas, a ratificado al representante del Ejecutivo autonómico. «En este momento no hay riesgo para ningún núcleo de población, el realojo se ha comunicado ya a los alcaldes», ha destacado Raquel Alonso.

Pendientes del viento

Sin embargo, el peligro sigue latente hasta que no se logre atajar el avance del fuego por completo. Ya lo advertía este domingo el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, quien advertía de que el incendio al que se estaban enfrentando los recursos desplegados «tiene mucho potencial». Es decir, que unas rachas de viento como las que soplaron en la noche y madrugada del sábado al domingo podían complicar y empeorar el panorama, de por sí difícil por las zonas en las que hay que intervenir para atajar el fuego.

Alonso explica en este sentido que «aún quedan puntos calientes y pequeños focos en los que hay que seguir trabajando». Esa amenaza justifica en buena parte que se mantengan las medidas adoptadas de protección, por lo que persiste la activación del nivel 2 del índice de gravedad de riesgo.

«Aún quedan puntos calientes y pequeños focos en los que hay que seguir trabajando» Raquel Alonso Delegada territorial de la Junta en Segovia

La precaución se impone también al mantener la decisión de tener cortado el tráfico de vehículos por las carreteras que discurren por el entorno natural afectado por el incendio. Se tratan de las dos que dan acceso a La Pinilla y de la que conduce al puerto de La Quesera, en el límite entre las provincias de Segovia y Guadalajara. La prohibición continúa en vigor «por seguridad y para facilitar el intenso tráfico de los medios de extinción», reitera la delegada territorial de la Junta. Por lo tanto, lo que se pretende es evitar que transiten turistas, excursionistas o cualquier otro tipo de visitantes. Los vecinos y los trabajadores de las poblaciones damnificadas sí que podrán transitar, matiza Alonso.

Esa humedad que se ha aliado para progresar en las tareas manuales de extinción con el objetivo conseguido de estabilizar el incendio en el citado perímetro de ocho kilómetros constituyó una dificultad este domingo al impedir que los medios aéreos volasen durante buena parte de la tarde. Sin embargo, el trabajo en tierra ha sido muy eficaz.