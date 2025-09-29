El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuadrillas terrestres en el punto del puesto de mando avanzado de La Pinilla, este lunes. Antonio de Torre
Sucesos

La lluvia alivia el incendio del nordeste de Segovia y los evacuados vuelven a casa

El perímetro al que de momento han afectado las llamas que saltaron el sábado por la noche desde Guadalajara es de ocho kilómetros

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:45

La lluvia esta vez ha sido la aliada que ha favorecido las labores de extinción del incendio que desde la madrugada del sábado al domingo ... afecta al nordeste de la provincia de Segovia. La información que traslada la Junta de Castilla y León es que se han dado pasos definitivos hacia la estabilización del fuego procedente del otro lado de la sierra de Ayllón. A pesar de los contratiempos de las rachas de viento, de la complejidad de la orografía en la que los medios terrestres han de desarrollar las tareas manuales para frenar el avance de las llamas y de la cantidad de puntos calientes dispersos unos de otros, la delegada territorial del Gobierno autonómico, Raquel Alonso, asegura que los esfuerzos del operativo han dado sus frutos.

