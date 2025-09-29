El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Medios en el puesto de mando de avanzado por el incendio en el nordeste de Segovia, y en el círculo, Miguel Ángel Zambrano, evacuado de La Pinilla. El Norte

«Una vecina me llamó porque el fuego se aproximaba a nuestra vivienda»

Miguel Ángel Zambrano relata la evacuación de la urbanización de La Pinillas después de que el incendio de Guadalajara saltara a Segovia

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:05

Miguel Ángel Zambrano es una de las personas que el sábado por la noche tuvo que salir de su casa en la urbanización de La ... Pinilla porque la amenaza del fuego se había agravado. Aunque los vecinos llevaban días expectantes a la evolución de las llamas, las últimas horas han sido las más tensas por el viraje del frente, que se ha adentrado en Segovia. Cuenta cómo el sábado, hacia las diez de la noche, «me fui a casa a descansar porque me habían dicho que el incendio estaba controlado, pero después de unas horas, a la una de la mañana, recibí una llamada de una vecina que estaba preocupada y me decía que tenía que salir de casa lo más pronto posible porque el incendio se aproximaba a nuestra vivienda».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  4. 4 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  5. 5

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  6. 6

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  7. 7 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  8. 8

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara
  9. 9 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  10. 10

    Platerías dirá adiós al último andamio en un edificio de 1870 que acogerá 14 apartamentos turísticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Una vecina me llamó porque el fuego se aproximaba a nuestra vivienda»

«Una vecina me llamó porque el fuego se aproximaba a nuestra vivienda»