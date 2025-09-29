«Una vecina me llamó porque el fuego se aproximaba a nuestra vivienda» Miguel Ángel Zambrano relata la evacuación de la urbanización de La Pinillas después de que el incendio de Guadalajara saltara a Segovia

Medios en el puesto de mando de avanzado por el incendio en el nordeste de Segovia, y en el círculo, Miguel Ángel Zambrano, evacuado de La Pinilla.

César Blanco Elipe Segovia Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:05 Comenta Compartir

Miguel Ángel Zambrano es una de las personas que el sábado por la noche tuvo que salir de su casa en la urbanización de La ... Pinilla porque la amenaza del fuego se había agravado. Aunque los vecinos llevaban días expectantes a la evolución de las llamas, las últimas horas han sido las más tensas por el viraje del frente, que se ha adentrado en Segovia. Cuenta cómo el sábado, hacia las diez de la noche, «me fui a casa a descansar porque me habían dicho que el incendio estaba controlado, pero después de unas horas, a la una de la mañana, recibí una llamada de una vecina que estaba preocupada y me decía que tenía que salir de casa lo más pronto posible porque el incendio se aproximaba a nuestra vivienda».

Justo cuando pisa la calle, Miguel Ángel se encuentra con la Guardia Civil. «Me indican que tenía que evacuar la zona porque estaba en peligro», declara en su relato de cómo ha vivido estas horas de zozobra. «Me retiré y me puse en la rotonda de La Pinilla, donde estaba personal de Protección Civil, Guardia Civil, bomberos forestales y la UME». Noticias relacionadas Más de trescientos efectivos combaten el fuego en el nordeste de Segovia Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara Decidió pasar la noche a salvo en ese lugar, pero con «la tristeza de ver cómo el fuego estaba acabando con el bosque». «Me apena mucho ver que las llamas acaban con los pinares», repite. Opina que «las provincias afectadas por este terrible incendio deberían unirse y ponerse de acuerdo para combatir el fuego». No se olvida de los que están «arriesgando sus vidas» trabajando en el monte para atajar el fuego. «Mi más sincero aliento».

