Algunos de los carteles de protesta puestos estos pasados días en Coca. El Norte
Provincia de Segovia

Alumnos de la Escuela Forestal de Coca llevan más un mes sin profesores

Los estudiantes perjudicados advierten del riesgo que corren de no graduarse ya que las ausencias se producen en asignaturas «esenciales»

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:32

«Un año más, se vuelve a repetir la película». La situación ya es, por desgracia, conocida para las familias de los alumnos que cursan ... sus estudios en el Centro Integrado de Formación Profesional de Coca, la conocida como Escuela de Capataces Forestales de la villa segoviana. El problema, otro curso académico más, es que han iniciado las clases, pero una parte del alumnado no puede dar determinadas asignaturas porque no hay docentes, se quejan estudiantes que sufren esta carencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

