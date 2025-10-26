Alumnos de la Escuela Forestal de Coca llevan más un mes sin profesores

«Un año más, se vuelve a repetir la película». La situación ya es, por desgracia, conocida para las familias de los alumnos que cursan ... sus estudios en el Centro Integrado de Formación Profesional de Coca, la conocida como Escuela de Capataces Forestales de la villa segoviana. El problema, otro curso académico más, es que han iniciado las clases, pero una parte del alumnado no puede dar determinadas asignaturas porque no hay docentes, se quejan estudiantes que sufren esta carencia.

Las enseñanzas que se imparten instruyen en la teoría y en la práctica a quienes, por ejemplo, aspiran a convertirse en agentes medioambientales, celadores, a aquellos que quieren dedicarse a trabajar como guardas rurales o enrolarse en los servicios de bomberos forestales.

Los ciclos medio y superior que se imparten en este reconocido centro de la provincia de Segovia, en el que hay inscritos llegados de otros territorios, son los damnificados. En concreto, portavoces de los alumnos hacen hincapié en que las ausencias afectan a «materias esenciales» en el itinerario curricular. Ha pasado más de un mes desde que comenzaran las clases y el vaso de su paciencia se ha desbordado. Han colocado, aunque luego se han retirado, pancartas y carteles en las que protestan por la situación.

Dependiente de Agricultura

El año académico empezó a correr el pasado mes de septiembre «sin tres profesores que tenían que encargarse de las asignaturas con más carga lectiva y fundamentales para poder promocionar», critican los perjudicados.

Tal y como especifican los estudiantes de la Escuela de Capataces Forestales de Coca que se sienten perjudicados por la Consejería de Agricultura de la Junta, de la que dependen estos estudios, esas materias son las de Formación en Centros de Trabajo, cuyas prácticas finales son claves para que los matriculados en segundo de grado medio y superior puedan obtener el título; Aprovechamientos del Medio Natural, en la cual falta por cubrir la parte teórica y práctica que implica de manera particular a los estudiantes de segundo curso del grado superior, y Maquinaria e Instalaciones Forestales, que también echa de menos las clases teóricas y prácticas que deben recibir los alumnos de primero de ambos grados.

En un escrito, los damnificados alertan de que cabe la posibilidad de que, a lo largo del curso, «tengamos que lamentar más bajas de profesorado por diversos motivos».

En un intento por subsanar estas carencias, el resto de los docentes y el equipo directivo del centro «se están cargando con más horas lectivas de las que les pertenecen y adelantando temario para que esas horas o se queden descolgadas».