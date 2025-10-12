Los sindicatos anuncian movilizaciones «indefinidas» de agentes y bomberos forestales ante el «menosprecio» de la Junta CSIF, CCOO y Uscal-Tiscyl cargan contra la «exigua» propuesta de subida salarial de 75 euros mensuales brutos y afirman que las mejoras anunciadas se limitan a lo que «obligan las diferentes leyes estatales»

El Norte Valladolid Domingo, 12 de octubre 2025, 17:42

Los sindicatos CSIF, CCOO y Uscal-Tiscyl han cargado este domingo contra las últimas mejoras anunciadas por la Junta de Castilla y León en el operativo contra incendios, que se limitan a lo que «obligan las diferentes leyes estatales». Calificando de «menosprecio» la propuesta de subida salarial de 75 euros brutos mensuales para agentes y bomberos forestales. Ante esta situación, aseguran que se ven obligados a convocar a sus bases para iniciar «una serie de movilizaciones de carácter indefinido, para que los ciudadanos de Castilla y León sean conscientes del nuevo maltrato de la Junta de Castilla y León hacia el operativo de incendios».

«Señor Fernández Mañueco, nos va encontrar en las calles para recordarle que, aunque nos desprecie, tenemos dignidad y no nos merecemos este maltrato al que nos está sometiendo, después de los catastróficos años de incendios de 2022 y 2025 en el que hemos tenido que lamentar a ocho fallecidos», resumen en un comunicado recogido por la agencia Ical.

Estas organización han expresado su «total rechazo y su profundo malestar» con las últimas informaciones aparecidas en prensa, en las que el Gobierno regional, concretamente su consejero de presidencia, Luis Miguel González Gago, «anuncia una serie de medidas y una supuesta gran mejora» en el operativo de incendios autonómico. Entre esa batería de modificaciones, han hecho mención a que el consejeró expresó que la Junta iba a mejorar las condiciones laborales del personal a su cargo.

Unas afirmaciones que «se alejan y con mucho de la realidad». Después del durísimo verano en la lucha contra incendios que ha sufrido el personal del operativo contra incendios de la Junta de Castilla y León, lo único que quiere realizar la Administración es, por fin, cumplir a lo que está ya obligada por dos leyes básicas estatales», constatan.

Así, apuntan a por un lado, a la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de Bomberos Forestales, en la que se reconoce la figura de bombero forestal. Por otro, al texto 4/2024, de 8 de noviembre, básica de Agentes Forestales y Medioambientales, con la creación del grupo B para este colectivo. Una adaptación en la normativa autonómica a la que «estaba obligaba» por el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y que «lleva nuestra Administración autonómica incumpliendo 18 años», indican.

Fuera de estas mejoras, destacan los sindicatos que «únicamente ofrecen al operativo una subida salarial de 75 euros mensuales brutos». «Un incremento exiguo que nos parece totalmente injusto y un menosprecio por parte de la Junta de Castilla y León hacia los agentes medioambientales y los bomberos forestales», lamentaron.

Más aún cuando la labor de protección del mundo rural y del medio natural que realizan, supone «poner en riesgo» sus vidas. «Tragamos humo y nos quemamos literalmente las pestañas, en jornadas interminables de hasta 24 horas con unas condiciones durísimas. Y la Junta de Castilla y León hace este acto de menosprecio a sus trabajadores y encima lo anuncia en los medios de comunicación a bombo y platillo», incidieron.

«No rotundo»

Por estas razones, en la última reunión mantenida el pasado día 10 de octubre entre los sindicatos y la Junta de Castilla y León, en la que los representantes de la administración presentaron esta «paupérrima mejora», las centrales sindicales dieron de forma conjunta al consejero »un rotundo no», según han asegurado.

Además, se han quejado de que, hasta la fecha, las negociaciones no son tal, dadas «las formas en las que se han llevado a cabo, con unas prisas inaceptables que no casan con años de retrasos e incumplimientos». «Por esta razón el malestar de los empleados públicos es máximo», advertieron.

Los sindicatos firmantes de este comunicado apelan «firmemente» a la necesidad de «cambios profundos, propuestas nuevas» tanto en el dispositivo contra incendios como en la Consejería de Medioambiente. Así como «un operativo público de verdad en donde sus trabajadores puedan desarrollar su labor con dignidad». «Para nosotros es evidente que la Junta de Castilla y León no está en este camino», concluían.