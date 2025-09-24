Bomberos y agentes forestales claman en Valladolid contra la «precariedad» de los operativos contra incendios

Cientos de bomberos y agentes forestales, muchos de ellos con su ropa de trabajo, se han concentrado a las 12:00 horas de este miércoles ... en la Cúpula del Milenio de Valladolid, desde donde ha salido la manifestación de carácter nacional convocada por UGT y CCOO contra la precariedad de los operativos para la lucha contra los incendios.

«Estamos aquí por una cuestión muy sencilla, y es que tenemos que empezar a visualizar que los incendios matan, la precariedad mata y la falta de inversión mata», ha dicho Francisco. Javier García, coordinador Federal del sector en UGT, quien ha lamentado que en lo que va de 2025 «van nueve víctimas mortales, tres de ellas bomberos forestales y el resto personal voluntario».

En la misma línea se ha expresado Jorge Nieto, coordinador estatal de agentes forestales y medioambientales de Comisiones Obreras, quien ha asegurado que si están en la calle este miércoles «es por necesidad». Y ha añadido que si la convocatoria se ha realizado en Valladolid es «porque el dispositivo de Castilla y León es uno de los peores implementados a nivel nacional».

Los participantes en la convocatoria, que han salido de la Delegación del Gobierno y hacen notar su presencia con humo, bocinas, petardos y banderas, se dirigen hacia las Cortes por la avenida de Salamanca, que está cortada al tráfico desde el puente del Poniente.

Encabeza la manifestación una pancarta con el lema 'Condiciones profesionales dignas. El fuego no es un negocio', puesto que la principal reivindicación de quienes se encargan de extinguir las llamas es que las administraciones articulen un dispositivo público que funcione durante todo el año.