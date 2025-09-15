El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manifestación del mes pasado en Valladolid en protesta por la respuesta a los incendios forestales. Carlos Espeso

UGT y CC OO llaman a manifestarse el día 24 en Valladolid para exigir recursos contra los incendios

«El futuro de nuestros montes, de nuestros pueblos y de las generaciones venideras depende de que actuemos ahora», señalan

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:35

Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) han convocado para el miércoles 24 de septiembre en Valladolid una manifestación para exigir medidas para que no se repitan los desastres medioambientales provocados por los incendios forestales en Castilla y León.

Con salida a las 12:00 de mediodía de la explanada de la Delegación del Gobierno y final ante la sede de las Cortes de Castilla y León, ambas centrales sindicales convocan a bomberos forestales, agentes medioambientales y al conjunto de la sociedad para defender «que los incendios no solo se apagan en verano», así como para exigir «voluntad política y recursos suficientes».

«Los sindicatos UGT y CCOO defendemos y avisamos año tras año que los incendios no solo se apagan en verano: la lucha se libra durante todo el año y exige voluntad politica, recursos suficientes y dignificación de quienes arriesgan su vida en primera linea», apuntan los convocantes, que señalan en un comunicado en el que incide en que «un Pacto de Estado en la lucha contra los incendios es una necesidad urgente e inaplazable La prevención, la protección del medio ambiente y la dignificación de los trabajadores y trabajadoras deben situarse en el centro de la agenda politica. El futuro de nuestros montes, de nuestros pueblos y de las generaciones venideras depende de que actuemos ahora», concluyen.

