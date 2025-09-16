Castilla y León recibió 5.700 efectivos y más de 900 medios estatales en los incendios de agosto Destacan los 1.700 militares o los cerca de 3.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, informó de que cerca de 5.700 efectivos pertenecientes a la Administración General del Estado y más de 900 medios (terrestres y aéreos) participaron en la extinción de los incendios forestales que afectaron a la comunidad durante el pasado mes de agosto.

Durante una rueda de prensa para valorar el dispositivo y los recursos activados, Sen defendió la respuesta del Gobierno y la coordinación llevada a cabo con la Junta con el fin de atajar unos incendios «nunca vistos hasta ahora» que son el resultado de una «emergencia climática», por lo que instó a lograr un «consenso» entre administraciones y alcanzar el Pacto de Estado propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Más en concreto, Sen detalló que, en cuanto al personal dependiente del Ministerio de Defensa, la participación más destacada, por su formación y medios, es la de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En total, de las Fuerzas Armadas participaron unos 1.700 militares con casi 650 medios, entre medios aéreos y medios terrestres.

Además, el Ministerio activó a sus efectivos aéreos y del Grupo 43, que pilotan aviones-cisterna Canadair, donde llegaron diez medios que se unieron a la extinción de incendios en varios puntos de Castilla y León. Los Canadair del Ejército del Aire y el Espacio estuvieron 28 días de trabajo ininterrumpido en Castilla y León en la extinción de incendios, los cuales realizaron unas 4.000 descargas y un total de 1.440 horas de vuelo en 437 intervenciones, puntualizó el delegado de Gobierno.

Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través del Ministerio del Interior, movilizaron un total de 3.000 efectivos, de los que 2.600 pertenecieron a la Guardia Civil y otros 375 a la Policía Nacional. A los medios humanos se sumaron otros recursos como dos helicópteros, 15 drones o seis oficinas móviles, aclaró.

En relación a los efectivos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), donde se enmarcan las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif), se intervino en 37 incendios en la comunidad con la realización de 920 servicios por parte de los brigadistas, así como la activación de 213 medios (207 aéreos). A ese respecto, Sen aclaró que en el recuento establecido

Por otra parte, en cuanto a medio aéreos, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aportado helicópteros bombarderos Tipo Mike, utilizados como medio de transporte y lanzamiento de agua. Así como aviones anfibio tipo Foca. Se trata de aeronaves anfibias de gran capacidad.

«Lealtad institucional»

A esta lista se suman las aeronaves de Coordinación Tipo Aco; los aviones de carga en tierra Tango con capacidad para más de 2.000 litros de agua; y los helicópteros bombarderos tipo Kilo, un tipo de helicóptero bombardero pesado, con capacidad desde los 4.500 litros.

Las características los incendios sufridos en Castilla y León, especialmente graves en León y Zamora, hicieron que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior activará el Mecanismo Europeo de Protección Civil en previsión de necesidad por parte de las comunidades autónomas afectadas.

Concretamente a Castilla y León llegaron 66 bomberos y seis medios aéreos provenientes de los gobiernos de Italia, Holanda, República Checa, Eslovaquia y Francia. Destacó también la puesta a disposición del Programa Copernicus y el uso de satélites de la Unión Europea para el monitorizar y conocer la evolución de los incendios.

Nicanor Sen aseguró que la «mejor arma que tenemos para luchar contra los incendios es la prevención y la lealtad institucional», quien aseguró la necesidad de adaptar los medios a la lucha contra los nuevos fenómenos adversos que generan emergencias como la vivida en Castilla y León el pasado mes de agosto, apostilló.