Consecuencias del incendio forestal de Herreros de Jamuz, a mediados del pasado mes de agosto. Peio García/Ical

Baja a nivel 0 la situación operativa en Castilla y León tras mejorar la evolución de los incendios

Han desaparecido las causas que motivaron la declaración como SIT-1

E. N.

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:18

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio redujo a nivel 0 la situación operativa en Castilla y León tras la mejoría en la evolución de los incendios en los últimos días, concretamente al desaparecer las causas que motivaron la declaración como SIT-1.

Se declara SIT-0 cuando los incendios pueden afectar solo a bienes de naturaleza forestal; cuando uno o varios fuegos cuentan con índica de gravedad potencial (IGR) 0, pudiendo haber alguno con IGR 1; o que puedan ser controlados con medios y recursos del Plan Infocal o de otras administraciones en zona de actuación preferente.

