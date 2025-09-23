El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León reconoce que contratan a bomberos sin experiencia ni formación reglada

Desde la Consejería de Medio Ambiente admiten que solo se les exige a los capataces

Óscar F. Civieta

Óscar F. Civieta

Zamora

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:47

Cuando las llamas arrasaban Castilla y León, el pasado 20 de agosto, una noticia desató la polémica (y la ira): una empresa adjudicataria de la ... Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia», en plena emergencia por los incendios. Un mes después, y tras las preguntas de este medio, la Administración autonómica reconoce que se contrata a bomberos sin experiencia ni formación reglada previa.

