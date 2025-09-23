La Junta de Castilla y León reconoce que contratan a bomberos sin experiencia ni formación reglada

Cuando las llamas arrasaban Castilla y León, el pasado 20 de agosto, una noticia desató la polémica (y la ira): una empresa adjudicataria de la ... Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia», en plena emergencia por los incendios. Un mes después, y tras las preguntas de este medio, la Administración autonómica reconoce que se contrata a bomberos sin experiencia ni formación reglada previa.

La Consejería de Medio Ambiente explica que «la formación es obligatoria para el 100% del personal que trabaje en incendios forestales. En el caso de los capataces, además se exige formación reglada determinada o una experiencia previa concreta en el operativo para ejercer como tal, pero no es el caso de los peones, ya que, de lo contrario, se imposibilitaría la entrada y renovación de personal al operativo».

«Había cuadrillas en las que solo el capataz tenía experiencia en incendios»

No es algo que sorprenda en la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyl). Aseguran que ha habido cuadrillas actuando este verano «en las que solo el capataz había estado antes en un incendio. Todos los demás jamás habían visto un fuego».

Estas son «afirmaciones exageradas», responden en la Junta. Y añaden: «Una parte importante del personal trabaja todo el año, si bien hay un refuerzo durante los meses de la época alta de peligro para poder trabajar en turnos. Lo habitual es que todos los miembros del operativo tengan experiencia previa en algún incendio menor cuando se incorporan, ya que el número de incendios es elevado, casi 900 en lo que va de año 2025. Lo inusual es que alguna persona que se incorpora al operativo ese año comience en un gran incendio».

14 horas de formación cada cinco años

Más allá de la carencia de medios y de profesionales, los bomberos de ATIFCyL ponen el foco en la falta de formación, «y no solo de los que tienen que enfrentarse al fuego, sino también de los que han de tomar las decisiones», subrayan.

La única formación obligatoria que da la Junta de Castilla y León a las cuadrillas helitransportadas y de tierra, detallan, «es una de 14 horas, que se imparte una vez cada cinco años. Y, en realidad, es un simple cursillo». Efectivamente, es así en el caso de los peones de cuadrilla de extinción de incendios forestales, como se puede comprobar en el Programa General de formación y certificación profesional en la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

Cuestionados al respecto, en la Administración autonómica relatan que la Junta desarrolla la formación del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales a través del Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF), que se creó en 2003 al paraguas de la Consejería de Medio Ambiente.

En cumplimiento del Acuerdo de Diálogo Social firmado el 27 de septiembre de 2022, agregan, «en el año 2023 la actividad del CDF se vio incrementada notablemente gracias al refuerzo del equipo técnico dedicado a la formación, que pasó de 6 a 16 integrantes. De estos, 9 están dedicados a la formación continua sobre el terreno con los diferentes medios del operativo INFOCAL».

Fuentes de Medio Ambiente remiten al Programa de formación antedicho, indicando que ahí se establecen los cursos de formación inicial obligatoria para que un profesional pueda integrarse en el operativo desempeñando la función de su perfil y también el catálogo de actividades formativas de reciclaje.

Dependiendo del perfil y del curso, «la formación comprende una mayor o menor duración, pero la formación inicial básica siempre es obligatoria antes de poder acudir a incendios», comentan.