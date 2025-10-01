El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos agentes investigan sobre el terreno. Guardia Civil

Investigan a un sospechoso de colocar cebos envenenados en un coto de caza

La colaboración ciudadana ha sido básica para dar con el presunto autor

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:06

La Guardia Civil de Segovia, a través del Seprona, y en colaboración con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, ha investigado a un hombre, como presunto autor de un delito contra la fauna, por la colocación de cebos envenenados en un paraje del término municipal de Cuéllar.

Gracias a la colaboración ciudadana, el pasado mes de mayo se tuvo conocimiento de la existencia de unos trozos de carne y pan impregnados de una sustancia de color azul oscuro, en un coto de caza. Así, tras comprobarse los hechos por parte de guardias civiles y agentes medioambientales se observó que, debido a las características existentes, pudiera tratarse de cebos envenenados. Tras la recogida de dichos efectos y su posterior análisis en laboratorios, se pudo concluir que presentaban sustancias tóxicas o venenos, lo que constituía un elevado riesgo o peligro para el medio ambiente y la fauna silvestre de la zona. Los hechos se dieron de manera repetida hasta en cuatro ocasiones en distintas fechas, y el lugar de colocación de los cebos era el mismo.

Las averiguaciones condujeron a la vinculación de una persona como presunta autora de los hecho, por lo que se le investigó. El uso de veneno es especialmente perjudicial para la biodiversidad por su alcance indiscriminado (al tratarse de un medio prohibido, no selectivo), pues puede afectar a todas las especies del ecosistema donde se emplea e incluso introducirse en la cadena trófica.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas se encuentran recogidas como delito en el Código Penal, contemplándose penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses. Las sanciones económicas pudieran ser cuantiosas por daños al medio ambiente y/o a especies protegidas, contempladas en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

