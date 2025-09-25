El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guardia Civil

Detienen a un hombre por robar en varias naves ganaderas de El Espinar

Sustrajo diferentes efectos de una finca ganadera, valorada en más de 700 euros, además del perjuicio directo generado en la actividad de la explotación

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:29

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 47 años, vecino de la localidad madrileña de Fuenlabrada, como presunto autor de un ... delito de robo con fuerza en las cosas, perpetrado en el interior de una finca ganadera sita en el término municipal de El Espinar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

