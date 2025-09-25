Detienen a un hombre por robar en varias naves ganaderas de El Espinar
Sustrajo diferentes efectos de una finca ganadera, valorada en más de 700 euros, además del perjuicio directo generado en la actividad de la explotación
Segovia
Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:29
La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 47 años, vecino de la localidad madrileña de Fuenlabrada, como presunto autor de un ... delito de robo con fuerza en las cosas, perpetrado en el interior de una finca ganadera sita en el término municipal de El Espinar.
Los hechos tuvieron lugar en horas del mediodía del pasado 24 de agosto de 2025, cuando el ahora detenido accedió ilícitamente al interior de la citada finca, recorriendo diversas naves ganaderas y sustrayendo efectos valorados en aproximadamente 700 euros, presuntamente con la intención de proceder a su posterior venta. Para facilitar el transporte de los objetos sustraídos, el autor se apropió además de una carretilla perteneciente a la explotación. Tras la denuncia del perjudicado, se inició una investigación llevada a cabo por el Equipo Roca de Segovia y, tras realizar un exhaustivo análisis de los indicios disponibles, se consiguió la identificación plena del presunto autor, así como su localización y posterior detención en Madrid.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia competente, quedando el detenido a disposición judicial.
