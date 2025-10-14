El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las bancadas del PSOE e IU abandonan el último pleno de septiembre en el que la oposición tumbó el proyecto de tasas del PP. Antonio de Torre

La crispación crece por el 'caso Rosalía Serrano' a 24 horas del pleno de tasas

PSOE y Cs en el Ayuntamiento de Segovia piden la desconvocatoria de la sesión de este miércoles al considerar que la concejala de Hacienda está «deslegitimada»

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 14 de octubre 2025, 22:25

Comenta

La crispación atruena en las horas previas a una sesión que, salvo imprevistos sonados de última hora, está abocada a tumbar el proyecto de ordenanzas ... fiscales para 2026 diseñado por el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Segovia, que responsabiliza al resto de fuerzas de la corporación de «confabularse» para que no salgan adelante los tributos del año que viene. Las altisonantes manifestaciones de los que las defienden y de los que las rechazan y el fuego cruzado de acusaciones y reproches a menos de 24 horas para la celebración del pleno extraordinario convocado por el alcalde, José Mazarías, anticipan la ausencia de acuerdo y de sintonía.

