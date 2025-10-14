La crispación crece por el 'caso Rosalía Serrano' a 24 horas del pleno de tasas

La crispación atruena en las horas previas a una sesión que, salvo imprevistos sonados de última hora, está abocada a tumbar el proyecto de ordenanzas ... fiscales para 2026 diseñado por el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Segovia, que responsabiliza al resto de fuerzas de la corporación de «confabularse» para que no salgan adelante los tributos del año que viene. Las altisonantes manifestaciones de los que las defienden y de los que las rechazan y el fuego cruzado de acusaciones y reproches a menos de 24 horas para la celebración del pleno extraordinario convocado por el alcalde, José Mazarías, anticipan la ausencia de acuerdo y de sintonía.

El Partido Popular se mantiene firme en la convocatoria, a sabiendas de que sin apoyos su proyecto de tasas irá al limbo. Lo va a llevar hasta el final, con aportaciones, como ha asegurado el propio grupo municipal, que ha sumado al documento tras las negociaciones por separado mantenidas con el resto de grupos, pero que la oposición considera insuficientes, a tenor de que el sentido del voto que han deslizado en las horas previas al pleno sería contrario a la propuesta.

La Junta de Portavoces de este martes, a un día de la sesión extraordinaria, no ha atemperado los ánimos. Todo lo contrario, ha echado más leña al fuego de una crispación en alza por el 'caso Rosalía Serrano' y las supuestas irregularidades urbanísticas relacionadas con la concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos cuando era administradora única de una empresa que promovió la construcción de dieciocho trasteros en un garaje de la calle Los Almendros. Los recintos de la polémica se hicieron sin licencia, como viene denunciando públicamente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Por ello, por la falta de autorización, el Ayuntamiento de Segovia tiene abierto el frente de la legalización de dichos espacios, que se ejecutaron en octubre de 2022, cuando aún quedaban meses para las elecciones en las que el PP la incluyó como número dos de la candidatura encabezada por Mazarías.

Amenaza de abandonar la sala

Tras la reunión de los portavoces, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Noemí Otero, ha pedido la desconvocatoria de un pleno de tasas abocado a la gresca después de que el 26 de septiembre la oposición ya rechazara el proyecto de ordenanzas fiscales del PP para el año que viene. Otero, que con su abstención de última hora y el voto de calidad del alcalde, salvó los presupuestos del equipo de gobierno el pasado mes de abril en otra votación al límite.

La concejala de la formación naranja considera que la edil de Hacienda está «deslegitimada» para defender el dictamen en el hemiciclo de la corporación. «No se puede pretender aprobar unas ordenanzas fiscales bajo la sombra de la sospecha, tras las presuntas irregularidades que se han hecho públicas en los últimos días y sin haber escuchado a nadie», critica Noemí Otero «la falta de diálogo» que, a su juicio, ha tenido el alcalde de Segovia a la hora de negociar el documento de las ordenanzas fiscales.

La portavoz del principal partido en la oposición municipal, la socialista Clara Martín, coincide con la edil de Ciudadanos en que «hay una pérdida de confianza en todos y cada uno de los dictámenes que presente Rosalía Serrano». De hecho, y como ya hiciera su grupo el 26 de septiembre, si es la concejala de Hacienda la que interviene en el pleno de este miércoles para explicar el proyecto de tasas, los miembros de la formación se levantarán y se irán de la sala. Un gesto que ya hicieron los representantes de Cs, Segovia en Marcha e Izquierda Unida, además de la bancada del PSOE, en el primer intento de aprobación que tuvo lugar hace diecinueve días.