El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosalía Serrano y José Mazarías, en el pleno de septiembre. Antonio de Torre

El PP municipal achaca a una «confabulación de siglas» el rechazo a las tasas

El grupo popular en el Ayuntamiento de Segovia teme un frente en contra que va desde «la extrema derecha a la ultraizquierda pasando por Cs y los destructores socialistas»

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 14 de octubre 2025, 14:06

Comenta

Con el calendario encima, a menos de dos días vista de la celebración este miércoles día 15 del pleno extraordinario, el grupo municipal del Partido ... Popular (PP) en el gobierno del Ayuntamiento de Segovia certifica que no hay acuerdo para dar vía libre a la ordenanza de tasas del año que viene. Lo ratifica en un comunicado en el que critica a todas y cada una de las formaciones con representación en la corporación y en el expone su temor a que esas fuerzas «conformen un nuevo frente político para impedir la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales de 2026, pese a que esta supone una sustancial bajada de los impuestos para todos los segovianos», esgrimen los ediles populares que encabeza el alcalde, José Mazarías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  4. 4 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  7. 7

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  10. 10

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP municipal achaca a una «confabulación de siglas» el rechazo a las tasas

El PP municipal achaca a una «confabulación de siglas» el rechazo a las tasas