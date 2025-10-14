El PP municipal achaca a una «confabulación de siglas» el rechazo a las tasas

Con el calendario encima, a menos de dos días vista de la celebración este miércoles día 15 del pleno extraordinario, el grupo municipal del Partido ... Popular (PP) en el gobierno del Ayuntamiento de Segovia certifica que no hay acuerdo para dar vía libre a la ordenanza de tasas del año que viene. Lo ratifica en un comunicado en el que critica a todas y cada una de las formaciones con representación en la corporación y en el expone su temor a que esas fuerzas «conformen un nuevo frente político para impedir la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales de 2026, pese a que esta supone una sustancial bajada de los impuestos para todos los segovianos», esgrimen los ediles populares que encabeza el alcalde, José Mazarías.

El rechazo con el que se ha topado el PP en las negociaciones por separado ya lo anticiparon la sesión del 26 de septiembre en el que la oposición tumbó la propuesta defendida por la concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, Rosalía Serrano, y la comisión reunida a finales de la semana pasada en la que ni el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ni Vox, ni Izquierda Unida, ni Segovia en Marcha apoyaron la iniciativa de tasas presentada por el grupo del Partido Popular.

Faltaba por conocer el sentido del voto de la portavoz de Ciudadanos (Cs), Noemí Otero, quien no forma parte del Comisión de Hacienda. La concejala de la formación naranja dejó entrever después del encuentro con los responsables que la propuesta se quedaba corta y pedía concreción en asuntos como la tasa a cobrar a los autobuses turísticos o los estudios para cambiar el canon de basuras.

«Importantes rebajas»

A menos de 48 horas, el PP intuye «una confabulación de siglas, desde la extrema derecha a la ultraizquierda pasando por Ciudadanos y los siempre destructores socialistas, para tumbar uno de los documentos de mayor trascendencia para el Ayuntamiento como es la modificación de las ordenanzas».

El gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital segoviana esgrime que hay iniciativas de otros grupos que se han sumado al documento, y que a pesar de ello sigue chocando con las negativas a aprobar la ordenanza en el pleno de este miércoles y que ya tumbaron un primer intento de aprobación en la sesión de finales de septiembre. Además, reprocha al resto de siglas en la corporación que «no hicieron ninguna propuesta al dictamen presentado en el pleno de septiembre y solo acudieron a los encuentros tras ser convocados por el equipo de gobierno».

Los populares defienden que el documento sobre el que trabajan plantea «importantes rebajas en los tributos de 2026». Así, la disminución de la presión fiscal que aseguran haber puesto sobre la mesa se concreta, entre otros puntos, en la «bajada media del 4% en los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); la ampliación de las bonificaciones para particulares y colectivos comerciales, industriales y hosteleros; la rebaja de un 5% en todos los recibos del Impuesto de Vehículos y descuentos en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras». Además, recoge también un ahorro del 2% en todos los tributos para los contribuyentes que se acojan al sistema de cuenta fiscal que supone la elección del pago 'a la carta', en cargos mensuales, bimensuales, trimestrales o semestrales de los recibos de devengo anual.

En cuanto a la factura por la recogida de basuras, los concejales del Partido Popular afirman que propone la rebaja generalizada del 3,27%, además de equipararse entre viviendas y actividades económicas las bonificaciones por separación de fracciones de residuos y compostaje, para situarse en todos los casos en el 10%.