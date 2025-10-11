La posición de Ciudadanos, clave para desbloquear las ordenanzas fiscales

La Comisión de Hacienda celebrada el jueves de manera extraordinaria dictaminó en contra de la propuesta del equipo de gobierno del PP para actualizar las ... ordenanzas fiscales con vistas a 2026, lo que deja en el aire una esperada rebaja de impuestos y tasas que podría aliviar la presión sobre las empresas y familias segovianas. Con el voto en contra de PSOE, Vox, IU y Segovia en Marcha, y la ausencia de representantes de Ciudadanos en la comisión, todas las miradas se centran ahora en Noemí Otero, portavoz de la formación naranja. Una hipotética abstención suya en el pleno previsto para el 15 de octubre se perfila como determinante para desbloquear el expediente.

El dictamen negativo, aprobado por mayoría en la comisión, refleja profundas divisiones ideológicas y técnicas en el Ayuntamiento. El PP, encabezado por el alcalde, José Mazarías, defendió su propuesta como un «paquete integral de alivio fiscal» que incorpora aportaciones de la oposición y sectores empresariales. Sin embargo, tanto Segovia en Marcha como Vox la han tildado de insuficiente y sesgada, y han acusado al gobierno local de priorizar intereses concretos sobre el bien común. «Es un teatro político, una performance mediática que no resuelve nada», señala Guillermo San Juan, portavoz de Segovia en Marcha (Podemos-AV).

Para San Juan, la propuesta del PP es «incierta y engañosa». El portavoz de la coalición de izquierda desmiente categóricamente las afirmaciones de Mazarías, que presumió de haber integrado «la mayoría» de las sugerencias que los grupos formularon. «Solo recoge aportes de Ciudadanos –y en menor medida de Vox– y de lobbies específicos, como la hostelería y servicios», denunció Guillermo San Juan. Según datos proporcionados por este grupo, los negocios acaparan más de 500.000 euros en bonificaciones de la tasa de basura, equivalentes al 83% de las ayudas totales, pese a representar solo el 15% de los recibos. «Cinco de cada seis euros van a empresas, mientras las familias pagan un 22% más en tasa de residuos y un 26% más en IBI que en 2023».

No menos contundente fue Vox, cuyo voto en contra en la comisión responde a la «improvisación crónica» del PP. «Vendieron una gran bajada de impuestos, pero la realidad es otra: la ordenanza no corrige problemas de fondo ni alivia a familias y autónomos», declaró Esther Núñez, portavoz de la formación. Para Vox, la rebaja debería ser «mucho más ambiciosa», financiada con recortes en «gastos innecesarios» y atenta a las «necesidades reales de Segovia». Núñez centró sus críticas en la tasa de residuos, «injusta, ideológica y desproporcionada», que ha disparado recibos pese a servicios idénticos. Sobre el IBI, Vox aboga por una rebaja progresiva que no comprometa ingresos. Núñez lo dejó muy claro: «Si no cambia el escenario, votaremos en contra en el pleno, como en la comisión».

Verdaderamente, si las posturas de los grupos que el jueves votaron en contra sigue igual, el desbloqueo depende de Ciudadanos. Ayer, Segovia en Marcha reveló que «la mayor parte» de las propuestas incorporadas por el PP proceden de Ciudadanos, lo que posiciona a Noemí Otero como árbitro. Por otro lado, el malestar crece en sectores económicos y vecinales, que ven cómo el retraso frena medidas como la reducción del IBI y bonificaciones en tasas de basura, en un contexto de inflación persistente y costes energéticos disparados. Precisamente, Otero ha mantenido en las últimas horas una reunión con una treintena de empresarios, con los que habló de la falta de cumplimiento del PP de compromisos en materia fiscal y de una mesa de tasas operativa. Sus palabras no son muy alentadoras: «Las ordenanzas fiscales no salieron adelante porque estaban mal formuladas en cuanto a las formas y al fondo. No hubo diálogo, no hubo negociación alguna y el resultado es el reflejo de una gestión que ha perdido el rumbo. La tasa de basuras ha sido el mayor escándalo fiscal del año, con subidas de hasta un 600% y un superávit injustificado de cientos de miles de euros a costa del bolsillo de los segovianos», denunció Otero.