El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Noemí Otero, durante un pleno. A. de Torre

La posición de Ciudadanos, clave para desbloquear las ordenanzas fiscales

Otero, que no participó en la Comisión de Hacienda, dice que lo ocurrido refleja una gestión «sin rumbo»

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:17

Comenta

La Comisión de Hacienda celebrada el jueves de manera extraordinaria dictaminó en contra de la propuesta del equipo de gobierno del PP para actualizar las ... ordenanzas fiscales con vistas a 2026, lo que deja en el aire una esperada rebaja de impuestos y tasas que podría aliviar la presión sobre las empresas y familias segovianas. Con el voto en contra de PSOE, Vox, IU y Segovia en Marcha, y la ausencia de representantes de Ciudadanos en la comisión, todas las miradas se centran ahora en Noemí Otero, portavoz de la formación naranja. Una hipotética abstención suya en el pleno previsto para el 15 de octubre se perfila como determinante para desbloquear el expediente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño
  2. 2 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  3. 3

    La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre
  4. 4 Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga
  5. 5 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  6. 6 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  7. 7

    El veranillo eterno de San Miguel se prolongará en Valladolid hasta después del puente del Pilar
  8. 8

    El asesino confeso de Teresa admite que sabía que la enfermera estaba sola en casa
  9. 9 Medio siglo de recuerdos para los químicos de 1975
  10. 10 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La posición de Ciudadanos, clave para desbloquear las ordenanzas fiscales

La posición de Ciudadanos, clave para desbloquear las ordenanzas fiscales