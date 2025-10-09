Mazarías espera recabar en breve el apoyo suficiente para aprobar las tasas Asegura que el PP ha aceptado muchas de las propuestas de los distintos grupos de la oposición

Carlos Álvaro Segovia Jueves, 9 de octubre 2025, 10:30

El alcalde de Segovia, José Mazarías, espera recabar esta semana el apoyo suficiente para sacar adelante las tasas e impuestos que han de regir desde enero de 2026. Como se recordará, en el pleno de hace casi quince días, la oposición en bloque votó en contra de la propuesta del equipo de gobierno del PP, que preveía una rebaja de impuestos. Tras lo ocurrido, que el alcalde calificó de «de difícil de entender», Mazarías contactó personalmente con todos los grupos políticos, a los que instó a presentar propuestas durante los días siguientes.

Según desveló el mismo regidor, Ciudadanos respondió a las veinticuatro horas con una batería de medidas. Le siguieron PSOE, Podemos, Vox e Izquierda Unida. «El equipo de gobierno ha trabajado intensamente durante el fin de semana y este lunes para analizar estas propuestas, y ha aceptado la mayoría», dijo. El alcalde subrayó el «esfuerzo» por alcanzar un equilibrio en las negociaciones y su compromiso «con la transparencia y el diálogo» para lograr un consenso que beneficie a los segovianos, con el objetivo de reducir impuestos. Según Mazarías, el equipo de gobierno ha cedido cuanto ha podido. «No creemos que grupos a los que se les ha aceptado la mayoría de sus propuestas puedan votar en contra».

En relación con la tasa para autobuses turísticos que algunos grupos quieren sumar al proyecto general, el alcalde aseguró que está en estudio desde el pasado mayo, «pero no devenga anualmente y no requiere una aprobación inmediata», dijo. «No creemos que deba ser un obstáculo para aprobar las ordenanzas». El regidor confía en que los grupos apoyen las medidas propuestas y no rechacen las tasas sin argumentos sólidos.