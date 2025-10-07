El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde, José Mazarías (de pie), y la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano (2º por la izq.), en el pleno de hace nueve días en el que se tumbaron las tasas de 2026. Antonio de Torre

La cuenta atrás para aprobar las ordenazas fiscales de Segovia empieza con gresca

El PSOE acusa al equipo de gobierno del PP de no responder a su iniciativa de modificación y Alcaldía critica las apreturas de los plazos socialsitas

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 7 de octubre 2025, 07:32

El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Segovia llama este martes a los distintos grupos políticos que conforman loa corporación ... para tratar de llegar a un acuerdo sobre las tasas y precios públicos del ejercicio que viene. El reloj vuelve a ponerse en marcha. La negociación del proyecto de ordenanzas fiscales, esta vez por separado con cada una de las formaciones con representación en el Consistorio, retoma la cuenta atrás que tiene su horizonte final el día 15 de este mes de octubre, fecha límite para celebración de una sesión extraordinaria en la que debatir y, en si se dan los votos suficientes, aprobar los impuestos que deberán abonar en 2026 los ciudadanos empadronados en la capital.

