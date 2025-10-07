La cuenta atrás para aprobar las ordenazas fiscales de Segovia empieza con gresca

El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Segovia llama este martes a los distintos grupos políticos que conforman loa corporación ... para tratar de llegar a un acuerdo sobre las tasas y precios públicos del ejercicio que viene. El reloj vuelve a ponerse en marcha. La negociación del proyecto de ordenanzas fiscales, esta vez por separado con cada una de las formaciones con representación en el Consistorio, retoma la cuenta atrás que tiene su horizonte final el día 15 de este mes de octubre, fecha límite para celebración de una sesión extraordinaria en la que debatir y, en si se dan los votos suficientes, aprobar los impuestos que deberán abonar en 2026 los ciudadanos empadronados en la capital.

La oposición viene marcando las distancias que ya exhibió hace nueve días. Entonces, la iniciativa de tributos defendida por el PP se topó con el rechazo unánime de todas las formaciones. No solo tumbaron la propuesta planteada por la concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, Rosalía Serrano, sino que además, todos los grupos, salvo los dos ediles de Vox, abandonaron la sesión. La bancada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los dos representantes de Izquierda Unida (IU) y los portavoces de Ciudadanos (Cs) y de Segovia en Marcha salieron del hemiciclo al considerar que la también primera teniente de alcalde estaba «deslegitimada» por su relación con unas supuestas irregularidades urbanísticas.

En los últimos días, las posiciones no parecen haberse acercado. Las discrepancias entre el Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Segovia y el grupo del PSOE, mayoritario en la oposición, tienen visos de ser irreconciliables. No solo por el fondo, sino por las formas. Las filas que encabeza Clara Martín se quejaban este lunes por la mañana (a las 11:25 horas) de que el gobierno municipal no había respondido a su propuesta de modificación de las ordenazas fiscales para la anualidad que viene. Los socialistas aseguran que remitieron la documentación «el pasado jueves 2 de octubre, a las 13:12 horas, por correo electrónico, tanto al secretario de la Comisión de Hacienda, al alcalde, a la concejala de Hacienda y a todos los grupos políticos del Ayuntamiento».

Fuentes de Alcaldía consultadas señalan que el envío fue más tardío, coincidiendo con las horas previas al inicio del fin de semana, dificultando que las iniciativas pudieran ser examinadas. Asimismo, aseveran que «ha habido concejales populares que han estado trabajando sábado y domingo» en la propuesta de tributos que van a empezar a presentar este martes a los distintos grupos; pero insisten el criticar las apreturas de los plazos planteados por el PSOE, que este lunes recriminaba al equipo de gobierno que ni siquiera respondieran diciendo que habían recibido la documentación.

«Ha habido concejales populares que han estado trabajando sábado y domingo» Alcaldía de Segovia

La documentación de las pricipales siglas en la oposición del Consistorio de Segovia incluye una serie de medidas. Entre ellas, aboga por «la bonificación social del 20% en la Tasa de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos (RTT) para familias, compatible con bonificaciones ambientales y con verificación anual de no déficit». Asimismo, propone «recuperar la bonificación del 3,5% en el Impuesto sobre Bienes Inmiebles (IBI) ligada a la domiciliación o al pronto pago». También contempla la excención total de la ORA para vehículos con el distintivo de 'cero' emisiones para residentes y en aparcamientos en rotación.

IU también está lejos de un acuerdo con el PP para aprobar la ordenaza fiscal de 2026. Sus concejales, Ángel Galindo y Ana Peñalosa, reprochan al alcalde, José Mazarías, que «la mesa de tasas debe convocarse durante todo el año, en vez de celebrar una reunión apenas tres días antes convocar la Comisión de Hacienda con la información definitiva». Los ediles tildan de «inaceptable los lamentos» del regidor por no tener los apoyos necesarios, «culpando a la oposición y vertiendo críticas muy duras sin que, una vez más, haya sabido hacer su trabajo, a pesar de autoproclamarse 'alcalde del diálogo'».